Rige la ley que agiliza los procesos de adopción en la provincia de Buenos Aires: los cambios y cómo impactará

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial provincial, modifica la Ley 14.528 para agilizar los trámites de adopción, unificar plazos con la legislación nacional y reforzar el Interés Superior del Niño.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la Ley N° 15.610, que introduce modificaciones a la normativa de adopción vigente con el objetivo de agilizar los procesos, unificar plazos con la legislación nacional y reforzar el principio del Interés Superior del Niño.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del distrito, modifica la Ley 14.528, sancionada hace más de una década, y había sido aprobada por la Legislatura bonaerense en diciembre a partir de una iniciativa del senador del Frente de Todos, Marcelo Feliú.

Adopción Qué cambia con la Ley 15.610 Según se informó oficialmente durante el debate parlamentario, la reforma apunta a acortar los tiempos de los trámites de adopción, un proceso que desde la Provincia describen como complejo y burocrático, y que impacta de manera directa en niños, niñas y adolescentes que esperan la resolución de su situación.

Entre los principales cambios, la ley busca unificar los plazos con la legislación nacional, agilizar dictámenes judiciales y administrativos y garantizar el patrocinio jurídico gratuito, con la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia durante los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción.

La normativa reafirma el principio del Interés Superior del Niño, otorgando participación a niños, niñas y adolescentes a lo largo del procedimiento.

Además, incorpora el otorgamiento de licencias especiales, tanto en el sector público como en el marco de los convenios colectivos de trabajo, para guardas preadoptivas, adopciones y trámites administrativos vinculados. Cuál es el objetivo de la nueva ley El objetivo, según se explicó durante el tratamiento legislativo, es garantizar el tiempo y el espacio necesarios para el desarrollo de los vínculos familiares. La iniciativa fue trabajada de manera conjunta por todos los espacios políticos del Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, junto a organizaciones especializadas en la temática y funcionarios del Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Suprema Corte de Justicia provincial. Al momento de la aprobación, el senador Feliú sostuvo que “cada día que se gana puede significar que un niño en situación de abandono acceda a la familia a la que tiene derecho”.