Ofrecen $5 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por el crimen del empresario de Don Torcuato

La cartera nacional activó el Programa de Recompensas para dar con el paradero del joven de 22 años, imputado por homicidio agravado y robo en banda. El empresario fue estrangulado en enero de 2024 durante una falsa operación de compraventa de dólares.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita localizar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, buscado por su presunta participación en el crimen del empresario Germán Augusto Sallemi, asesinado el 19 de enero de 2024 en el country Hindú Club de Don Torcuato. La medida fue dispuesta a pedido de la UFI de Don Torcuato, encabezada por el fiscal José Ignacio Amallo.

Steimbrecher, argentino, de 22 años, soltero y con último domicilio registrado en Pilar, es señalado por la Justicia como uno de los cinco integrantes de la banda acusada de matar a Sallemi en el marco de una operación simulada de compraventa de dólares. De acuerdo con la descripción oficial, es de contextura delgada, cabello corto castaño oscuro, tez blanca y mide alrededor de 1,80 metros.

anexo_7527194_1 La información puede suministrarse de manera anónima a la línea 134, perteneciente al Programa Nacional de Recompensas. La cartera de Seguridad aclaró que solo podrán cobrar quienes no hayan tenido participación en el hecho y aporten datos efectivos que permitan detener al prófugo. El pago se concretará en el Ministerio o donde sea establecido por un representante oficial, resguardando la identidad de la persona informante.

La investigación sostiene que Steimbrecher actuó junto a Santino Mármol, Braian Ezequiel Bogado, Facundo Sebastián Barrionuevo y Nicolás Agustín Alberdi. Según la reconstrucción judicial, la víctima fue engañada, golpeada, reducida con precintos y toallas y finalmente asesinada por asfixia mecánica. Los sospechosos escaparon inmediatamente después y, desde el 23 de enero de 2024, pesa sobre Steimbrecher una orden de captura por homicidio agravado criminis causa, cometido con premeditación y en concurso real con robo calificado en banda.

El caso salió a la luz cuando una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos en el departamento donde se encontraba Sallemi. Al llegar, la Policía halló al empresario atado y amordazado. Una empleada doméstica declaró haber visto a tres individuos huyendo del edificio. La Policía Científica y la Sub DDI de Tigre trabajaron en el lugar en busca de pruebas.

Las redes sociales del propio Sallemi, vecino de San Miguel, mostraron que realizaba frecuentemente publicaciones ofreciendo dólares en el grupo de Facebook “Compra y venta de dólares Zona Norte”, con casi 4 mil miembros. Cuatro días antes del crimen había publicado una oferta, y registros del 6 de diciembre muestran cotizaciones de venta a $970. Las cámaras de seguridad captaron a la víctima llegando al edificio en su Volkswagen New Beetle, mientras que los agresores se movilizaban en un Chevrolet Cruze con patente adulterada. En las imágenes también se observa a tres sospechosos bajando las escaleras apresuradamente y al Cruze huyendo a gran velocidad. La resolución con la recompensa se hizo efectiva el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.