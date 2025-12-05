Aprobaron el pliego para licitar la Vía Navegable Troncal + Seguir en









La medida, difundida hoy en el Boletín Oficial, inicia la etapa previa a la licitación nacional e internacional para seleccionar al concesionario encargado del dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, que concentra el 80% de las exportaciones argentinas.

La Vía Navegable Troncal tiene cerca de 60 terminales portuarias y canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió formalmente el procedimiento de observaciones al proyecto de pliegos para la futura licitación de la Vía Navegable Troncal, según la Resolución 61/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida habilita una instancia previa en la que sectores interesados podrán presentar observaciones durante un plazo de 10 días corridos, antes del llamado definitivo a licitación nacional e internacional para seleccionar al concesionario que asumirá las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y redragado del corredor fluvial.

La licitación de la Vía Navegable Troncal La Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná -en el punto conocido como Confluencia- hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, es considerada estratégica: concentra cerca de 60 terminales portuarias y canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El proceso se enmarca en las facultades otorgadas a la ANPYN tras la reorganización del sector portuario dispuesta por el DNU 3/2025, que eliminó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y ordenó la liquidación de la Administración General de Puertos (AGP), cuyo rol fue asumido por la nueva agencia.

aviso_335609 La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de la fecha. Boletín Oficial La resolución también dispone la publicación, por 10 días, de los proyectos de pliegos y del informe de recomendaciones elaborado por la UNCTAD, organismo que participó de las Mesas de Diálogo Interdisciplinarias creadas para reencauzar el proceso licitatorio previo, anulado en febrero de este año para garantizar una mayor concurrencia de ofertas.

Las observaciones deberán enviarse por escrito al correo institucional [email protected], cumpliendo los requisitos establecidos en el formulario aprobado como Anexo I, disponible en el sitio oficial del organismo. Una vez concluida esta etapa, las áreas técnicas de la agencia evaluarán los aportes y elaborarán un informe final, que también será publicado.