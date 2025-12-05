La Inteligencia Artificial puso en alerta el perfil psicológico de la próxima generación

Chat GPT proyecta cómo podría pensar, sentir y vincularse la generación que nacerá después de la Alpha, la primera en crecer con la Inteligencia Artificial.

La IA predice cómo serán los niños de la próxima generación.

Cada generación nace con una identidad colectiva que es moldeada por el contexto tecnológico, cultural y emocional que la rodea. La Alpha , la más joven hasta ahora, llegó directamente a un mundo de la Inteligencia Artificial, las pantallas táctiles, algoritmos y aprendizaje instantáneo. Pero mientras ellos terminan de definir esencia grupal, ya empieza a asomarse la pregunta inevitable de cómo será la siguiente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La IA ya arriesga un perfil psicológico preliminar. A partir de tendencias actuales, cambios culturales acelerados y datos proyectados, los modelos anticipan un tipo de humanidad distinta: más flexible, más emocionalmente consciente, pero también más dependiente de sistemas inteligentes que regulen su vida cotidiana

Nacidos en plena era de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, crecieron en un contexto de disciplina, austeridad y obediencia a la autoridad.

Coinciden con el boom de natalidad posterior a la guerra. Es la generación de la expansión económica, el consumo masivo y la vida estructurada.

• Generación X: 1965–1980

Marcados por la transición analógico–digital, el auge del divorcio y la independencia personal. También crecieron con la televisión como centro cultural.

• Millennials (Generación Y): 1981–1996

La generación bisagra: nacieron analógicos, crecieron digitales. Vieron nacer internet, las redes sociales y los cambios laborales post-crisis 2008.

• Generación Z: 1997–2009

La primera generación completamente moldeada por los smartphones y la hiperconectividad. Cultura meme, activismo online y alfabetización digital desde chicos.

• Generación Alpha: 2010–2025

Hijos de millennials o Generación Z. Crecen con tablets desde bebés, contenido corto, educación híbrida y algoritmos como forma de aprendizaje.

Cómo será la generación que le sigue a la Generación Alpha

La generación que viene después de la Alpha, aún sin nombre oficial, nacerá entre 2026 y 2040 aproximadamente, según la IA y será la primera en crecer en un mundo completamente mediado por Inteligencia Artificial cotidiana. No van a recordar un “antes” sin asistentes inteligentes, automatización emocional ni contenido hiperpersonalizado.

Para ellos, la tecnología no será una herramienta, será un ambiente: algo que respiran, que los anticipa y que se ajusta en tiempo real a sus necesidades. Eso les dará un sentido de eficiencia enorme, pero también la sensación de que todo debe responderles inmediato.

Psicológicamente, serán una generación marcada por identidades fluidas. No sólo por género o estética, sino por personalidad: tendrán versiones distintas para distintos espacios, y todas igual de válidas. La IA proyecta que serán más introspectivos, más sensibles a la sobreestimulación y más conscientes de su salud mental desde edades muy tempranas.

En cuanto a vínculos, será una generación que valorará la conexión emocional directa pero evitará la exposición innecesaria. Las relaciones serán más libres, más momentáneas y más honestas, con menos apego a la estructura tradicional.

La IA prevé que crecerán con una mezcla de soledad acompañada y comunidades microsegmentadas que funcionan como refugios afectivos. Serán nómades digitales desde la infancia, hiperadaptables y con una sensibilidad muy marcada hacia el clima, la crisis ambiental y la ética tecnológica, porque nacerán en un mundo donde esas preocupaciones ya no son debate: son supervivencia.