Alejandra Monteoliva designó a Martín Kusnier como su jefe de Gabinete en Seguridad

La nueva ministra, Alejandra Monteoliva, avanzó en la conformación de su equipo y el Ejecutivo oficializó a Fernando Martín Kusnier como jefe de Gabinete. Además, se confirmó a Martín Alejandro Ferlauto como su reemplazo en la Secretaría de Seguridad Nacional.

Alejandra Monteoliva designó a Martín Kusnier como jefe de Gabinete. Ministerio de Seguridad

El Gobierno formalizó la designación de Fernando Martín Kusnier como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, cartera que desde el martes conduce Alejandra Monteoliva. El nombramiento quedó oficializado a través del decreto 855/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en la serie de movimientos dentro del área tras la salida de Patricia Bullrich, quien asumió su banca en el Senado.

Monteoliva fue nombrada ministra mediante el decreto 851/2025, luego de haberse desempeñado como secretaria de Seguridad Nacional y de acumular una extensa trayectoria académica en la materia. Con su llegada al gabinete nacional, comenzó a ordenar su estructura interna y eligió a Kusnier —hasta ahora director de Normativa y Enlace Judicial— para ocupar la Jefatura de Gabinete, rol que antes tenía Carlos Alberto Manfroni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/1995984218652819925?s=20&partner=&hide_thread=false Mi primera reunión como Ministra fue junto al nuevo Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; los Jefes de nuestras cinco Fuerzas Federales; y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.



Coordinación, planificación y una sola línea de trabajo: fortalecer nuestras… pic.twitter.com/ZczdnGeJ5J — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 2, 2025 El Gobierno también aceptó la renuncia de Monteoliva a la Secretaría de Seguridad Nacional por medio del decreto 850/2025, y designó como nuevo titular del área a Martín Alejandro Ferlauto. La salida de Bullrich, anticipada en una carta dirigida al Presidente, se hizo efectiva el 1° de diciembre a través del decreto 851/2025. En su mensaje, la ex ministra recordó que asumió la conducción del área con el objetivo de “cuidar a los argentinos” y “recuperar el orden en las calles”.

Tras conocerse el ascenso de Monteoliva, Bullrich celebró la continuidad dentro del equipo y destacó su trayectoria: “Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió en X. Monteoliva respondió agradeciendo la confianza y subrayó el estándar de gestión que dejó su antecesora.

image Monteoliva confirmó a Martín Kusnier como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Instagram Desde la Oficina del Presidente describieron a Monteoliva como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, centrada en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Ya instalada en su nuevo cargo, la ministra participó de su primer encuentro internacional sobre organizaciones narcocriminales transnacionales y mercados ilegales de drogas, junto a representantes de más de 15 países.

Del evento formaron parte el canciller Pablo Quirno, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, el embajador de la Unión Europea Erik Høeg y autoridades de UNODC. En X, Monteoliva resumió la postura argentina en tres ejes: “recuperación operativa, actualización normativa y un ecosistema institucional hostil al crimen organizado”. “Frente al crimen transnacional, una sola línea: Seguridad y Orden”, escribió.

