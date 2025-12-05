Paro parcial de colectivos: qué líneas no funcionan + Seguir en









La organización advirtió sobre la medida de fuerza si no se concretan los depósitos antes de la medianoche. La acción afectaría a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La UTA advirtió que realizarían una “abstención de tareas” este viernes 5 de diciembre si no se concretan los pagos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de colectivos anunciados para este viernes. En esa línea, advirtió que si no se concretan los depósitos antes de la medianoche los trabajadores realizarán una “abstención de tareas” este viernes 5 de diciembre, dejando sin colectivos a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En su comunicado original - de hace dos semanas atrás - la UTA justificó su medida y apuntó contra la Casa Rosada por el posible paro: "El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”.

Paro parcial de colectivos: cómo es la situación de las líneas y cuáles no funcionan El vocero del sindicato Mario Calegari brindó declaraciones a TN y aclaró que “los trabajadores van a presentarse en las empresas, pero si la plata no está depositada no van a salir los servicios”. A su vez, indicó que “no son todas” las líneas que no pagaron y que aún no está claro cuáles incumplieron. Por eso, aguardarán hasta la medianoche para verificar la situación y comunicarán la en ese momento cuál será la respuesta de los choferes.

Tras un un comunicado publicado este jueves por la noche, la UTA ratificó la medida y las líneas que podrían sumarse a la retención de servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 151, 152, 154, 159, 160, 166, 169, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 193, 202, 203, 204A, 204B, 205, 214, 215, 218, 219, 222, 225, 236, 238, 239, 244, 245, 247, 252, 257, 264, 266, 269, 273, 275, 277, 278, 281, 283, 284, 288, 291, 293, 295, 297, 300, 302, 303, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 320, 323, 324, 325, 328, 329, 333, 338, 341, 343, 350, 354, 355, 371, 372, 378, 379, 382, 383, 390, 391, 394, 395, 404, 406, 407, 414, 418, 422, 430, 432, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 503 (Luján), 506, 509, 518, 520 (Pilar), 522, 524, 527, 584, 603, 619, 620, 621, 622, 624, 628, 630, 740.

PARO DE COLECTIVOS CHACARARITA.jpg El sector empresario indicó que existe “un panorama controlado” con un el diálogo abierto con el sindicato. Ámbito El sector empresario, por su lado, indicó que existe “un panorama controlado” con un el diálogo abierto con el sindicato. Por esto, consideran que la mayoría de las líneas estarán funcionando aunque admiten que algunas podrían tener inconveniente, según informó Infobae.

Por otro lado, algunas líneas que ya reanudaron sus servicios, de acuerdo a información de TN, son: 153, 172, 174, 242, 253, 298, 317, 321, 635. A su vez, también indicaron que la línea 148 y 502, que son propiedad de El Nuevo Halcón, no se adherirán a la medida. El conflicto entre el Gobierno y la UTA Por su parte, el secretario general del gremio Roberto Fernández sostuvo que la medida de fuerza surge en respuesta a la amenaza de las cámaras empresariales con pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo. El paro amenaza con afectar a los usuarios de este medio de transporte ubicados en el AMBA. Por el momento, el sindicato no ratificó la medida y se espera que la sostengan en caso de que los choferes no perciban su salario completo - y el medio aguinaldo de diciembre - durante esta jornada. Este mismo jueves, el Gobierno aprobó una nueva matriz de costos y compensaciones tarifarias para las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el AMBA. La medida busca responder a los reclamos de las empresas por más fondos para poder sostener el servicio de transporte.

