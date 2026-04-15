Ola de amenazas de tiroteo en los colegios: aparecieron mensajes en el Carlos Pellegrini

Luego de los grafitis encontrados en los baños de las instituciones, la Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en TikTok.

Las amenazas de tiroteo que aparecieron en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y de otras tres provincias generaron una fuerte preocupación en las últimas horas. Entre ellos, en el Carlos Pellegrini y el del club Vélez Sársfield , que alertaron a toda la comunidad escolar y motivaron la activación de protocolos oficiales para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

El hallazgo del grafiti en el Pellegrini, con la inscripción “Viernes 16 (sic). Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio” , circuló rápidamente entre padres y alumnos. Frente a la situación, las autoridades de la institución emitieron un comunicado oficial en el que expresaron un “absoluto y categórico rechazo” a las expresiones de violencia, odio y discriminación.

"Estas manifestaciones no sólo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución ”, señaló el equipo de conducción, de acuerdo con el documento difundido por el propio colegio.

De esta forma, la conducción informó que los mensajes fueron documentados y removidos , al tiempo que se reforzaron los talleres y espacios de escucha activa para trabajar sobre la convivencia escolar y la prevención del bullying .

“Mañana tiroteo”, las paredes de los baños de instituciones educativas en al menos cuatro provincias aparecieron con pintadas.

En paralelo, otro mensaje similar se encontró en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield , ubicado en el barrio de Liniers. En este caso, la amenaza describía un supuesto tiroteo planeado para el jueves 16 de abril, acompañada por la frase: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue” .

Inmediatamente los estudiantes alertaron a los directivos, quienes dieron aviso a la policía y formalizaron la denuncia. La puerta del baño con la inscripción fue retirada para ser peritada, y se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

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"Mañana tiroteo", la amenaza que apareció en colegios de al menos cuatro provincias

Luego de que las paredes de los baños de instituciones educativas en al menos cuatro provincias aparecieron con pintadas, la Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en TikTok. El hecho ocurre semanas después del ataque en una escuela de Santa Fe, cuyo tirador participaba de una comunidad digital que incentivaba masacres.

En Tucumán, el vicerrector del Colegio Guillermina formalizó una denuncia tras hallar un mensaje en los baños que anunciaba un ataque para el 15 de abril. La misma advertencia apareció poco después en el colegio San Francisco.

En la Provincia de Buenos Aires también se reportó un mensaje similar. En la Escuela N°26 de Villa Elisa, la amenaza escrita con corrector blanco en una pared advertía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

Fuentes de la Policía de Córdoba confirmaron que en escuelas de la capital y del interior provincial se reportaron mensajes similares. La sospecha de las autoridades provinciales y de la Justicia es que las amenazas podrían estar relacionadas con un reto viral de TikTok.

En Mendoza, el medio Los Andes informó de una amenaza similar reportada en la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras. Escrita en las cerámicas del baño, hacía referencia a un tiroteo escolar y llevaba fecha precisa: 16 de abril.

El hecho motivó la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de seguridad. Al darse a conocer lo sucedido, padres optaron por no enviar a sus hijos a clases o retirarlos antes del horario habitual, mientras peritos iniciaron un análisis caligráfico para identificar a los responsables