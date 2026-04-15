"Mañana tiroteo", la amenaza que apareció en colegios de al menos cuatro provincias y que enciende alarmas

Los mensajes se encontraron en las paredes de los baños de diversas escuelas de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Las fuerzas de seguridad y la Justicia investigan si son hechos relacionados.

Un mensaje similar, que advertía sobre un presunto ataque, fue hallado en escuelas de diferentes distritos.

“Mañana tiroteo” . Las paredes de los baños de instituciones educativas en al menos cuatro provincias aparecieron con pintadas que encendieron la alerta entre directivos, padres y autoridades. La Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en TikTok. El hecho ocurre semanas después del ataque en una escuela de Santa Fe, cuyo tirador participaba de una comunidad digital que incentivaba masacres.

La aparición de estas amenazas obligó a las autoridades a desplegar un fuerte operativo de seguridad que incluyó la intervención de fuerzas policiales.

En Tucumán, el vicerrector del Colegio Guillermina formalizó una denuncia tras hallar un mensaje en los baños que anunciaba un ataque para el 15 de abril. La misma advertencia apareció poco después en el colegio San Francisco.

El jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, habló con LG Play y confirmó que se dispuso presencia policial en ambas escuelas. Además, notificaron a la fiscalía.

“Tenemos una comunicación oficial de otro establecimiento donde aparecieron pintadas. A raíz de eso ya se le dio intervención a la fiscalía, ya tenemos personal policial y ya se hizo contacto con cada uno de los directivos. Más que nada, llevar tranquilidad. El ingreso se está llevando a cabo con absoluta normalidad”, dijo el funcionario.

Girvau aclaró que las clases no se suspendieron y señaló que el objetivo es acompañar a la comunidad educativa mientras avanza la investigación.

En la Provincia de Buenos Aires también se reportó un mensaje similar. En la Escuela N°26 de Villa Elisa, la amenaza escrita con corrector blanco en una pared advertía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

El autor del mensaje no ha sido identificado y la preocupación se extendió rápidamente entre los estudiantes. Fuentes consultadas por Noticias Argentinas describieron cómo la amenaza, difundida por una imagen, llevó a una reunión de autoridades escolares y motivó pedidos de explicaciones por parte de padres y docentes.

mañana tiroteo 3

Pero el hecho no se circunscribió a Tucuman y Buenos Aires. Fuentes de la Policía de Córdoba confirmaron a Infobae que en escuelas de la capital y del interior provincial se reportaron mensajes similares. La sospecha de las autoridades provinciales y de la Justicia es que las amenazas podrían estar relacionadas con un reto viral de TikTok.

En Mendoza, el medio Los Andes informó de una amenaza similar reportada en la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras. Escrita en las cerámicas del baño, hacía referencia a un tiroteo escolar y llevaba fecha precisa: 16 de abril.

El hecho motivó la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de seguridad. Al darse a conocer lo sucedido, padres optaron por no enviar a sus hijos a clases o retirarlos antes del horario habitual, mientras peritos iniciaron un análisis caligráfico para identificar a los responsables. “Como voy a traer a mi hija, la amenaza dice que el 16 del 4 habrá un tiroteo escolar”, dijo una madre a Radio Aconcagua.

Las autoridades educativas de Mendoza reconocieron la ausencia de protocolos para estos casos, pero confirmaron que se reforzó la seguridad. Además, ofrecieron charlas preventivas a los alumnos. En todos los casos, las advertencias no se materializaron en hechos violentos, pero las fuerzas policiales y las autoridades judiciales mantienen la vigilancia y refuerzan el contacto con las comunidades escolares.

tiroteo santa fe, san cristobal

El antecedente reciente de la Escuela Mariano Moreno de Santa Fe y el crimen de Ian Cabrera

Las amenazas fueron halladas una semana después de que el gobierno confirmara que el atacante de la Escuela N°40 Mariano Moreno en la localidad santafecina de San Cristobal, principal acusado por el crimen de Ian Cabrera, participaba en una comunidad digital que promovía masacres escolares.

A raíz de la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado ni de bullying, como inicialmente se creía, sino que se está en presencia de una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

“Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra.

En el mismo sentido, aclaró que en la Argentina ya había indicios de que este tipo de organización estaba presente en menores, aunque aclaró que se trata de una red global, que excede la territorialidad. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis que hacen a la presencia de culturas violentas en el país”, aseguró.

“Nosotros como funcionarios tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa, a tiempo, a solo ocho días de ocurrido el caso de San Cristóbal y a partir de ahí llevar adelante las construcciones", recalcó.

Además, amplió que una respuesta para este tipo de casos involucra a un amplio entramado social, compuesto por la familia, escuelas, educadores y comunicadores. "Todos tenemos una función que cumplir”, completó.