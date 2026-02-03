Ola de frío en Florida hace caer iguanas "congeladas" de los árboles + Seguir en









La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) coordinan medidas temporales frente al impacto de las bajas temperaturas.

El estado más conocido por sus playas y temperaturas cálidas, estaría travesando situaciones ambientales complejas.

La ola de frío en el sur de Florida, EEUU, provocó la caída de docenas de iguanas verdes "congeladas" desde los árboles, halladas inmóviles en patios y vías públicas. Debido a esto, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) planea activar una campaña de recolección y traslado de los reptiles bajo un protocolo especial, según informó Local 10 News.

Jessica Kilgore, especialista de Iguana Solutions, explicó que hace más de una década se observaron escenarios similares: “La última vez encontré la mayoría de mis iguanas congeladas cerca de la playa. Creo que el aire frío junto al agua es aún peor para ellas y el viento intenso las derriba de los árboles”. Adenmás, Kilgore sostuvo que muchos animales permanecían vulnerables durante varias horas

El objetivo de FWC prever el bienestar animal y el control ambiental. La campaña emitió una orden ejecutiva temporal que permitió a los residentes sin licencia capturar y trasladar a las iguanas hasta los puntos designados, siempre bajo supervisión técnica.

Además, hubo participación ciudadana, Marlon Smith, técnico de la Florida Gulf Coast University, expresó que se involucró tras conocer la existencia de la campaña: “Vi la noticia sobre la campaña y quise participar. Al recorrer la estación, noté al animal cerca de la piscina”.

Video registrado de las iguanas "congeladas" tras las bajas temperaturas en Florida Se viralizó un video donde se pudo observar cómo los reptiles quedaron inmovilizados en patios y calles, generando alarma entre los residentes.

iguanas congeladas en Florida Específicamente, el aeropuerto de Orlando registró la mañana del domingo -4°C, la más baja jamás registrada para un mes de febrero desde hace más de un siglo. El estado más conocido por sus playas y temperaturas cálidas, estaría travesando situaciones ambientales complejas.

