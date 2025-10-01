¿Ola de calor en octubre? qué día del fin de semana tendrá temperaturas de casi 30 grados







El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en su última actualización, que el fin de semana en CABA y sus alrededores tendrá un clima cambiante, con una ola de calor y que incluso tendrá lluvias.

El fin de semana llegará una ola de calor a Buenos Aires.

Durante esta semana, Buenos Aires presentará temperaturas agradables de entre 23 y 26 grados. Sin embargo, para el fin de semana se pronostica una máxima veraniega de casi 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por otro lado, el domingo se esperan “lluvias y tormentas de variada intensidad”.

Este miércoles 1 de octubre, el clima se presentará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, y con nubosidad parcial por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados.

Sin embargo, el SMN adelantó en su última actualización, que el fin de semana en CABA y sus alrededores tendrá un clima cambiante, con una ola de calor y que incluso tendrá lluvias.

calor verano.jpg El fin de semana tendrá una temperatura cambiante con la presencia de calor y lluvia. Pixabay

Qué día habrá una máxima de casi 30 grados en Buenos Aires Los datos entregados por el SMN indican que el sábado 4 de octubre se darán temperaturas muy altas. Mientras que la mínima se ubicará en los 18°, la máxima tocará los 28° durante la tarde. Además, se espera la presencia de lluvia en el territorio porteño.

Si bien durante la primera parte del día se espera un cielo parcialmente nublado, las desmejoras llegarán sobre el cierre del sábado 4. Por la noche se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%, que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, se espera un cielo mayormente nublado hasta la mañana, para pasar a parcialmente nublado desde la tarde. ¿Cuándo se considera ola de calor? Se considera ola de calor a un periodo de al menos tres días consecutivos en que las temperaturas máximas y mínimas superan los valores umbrales establecidos para cada localidad o región. En esta ocasión, para octubre las temperaturas máximas habituales en Buenos Aires suelen estar entre los 19 y 22 grados, con valores que rara vez superan los 27 grados. De esta manera, para el final de esta semana se espera una ola de calor con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 30 grados. Además, el SMN indicó que octubre a diciembre, gran parte del país experimentará valores térmicos superiores a los normales. Por ejemplo, el informe indicó que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos. Cómo estará el clima durante la semana Toda la semana presentará temperaturas primaverales y condiciones estables: Miércoles : Mínima 12°C - Máxima 23°C con buen tiempo

: Mínima 12°C - Máxima 23°C con buen tiempo Jueves : Mínima 13°C - Máxima 23°C con buen tiempo

: Mínima 13°C - Máxima 23°C con buen tiempo Viernes : Mínima 16°C - Máxima 26°C con nubarrones durante la tarde

: Mínima 16°C - Máxima 26°C con nubarrones durante la tarde Sábado: Mínima por definir - Máxima 29°C con nubosidad en aumento