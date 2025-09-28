La primera barra omakase de la ciudad: única por revalorizar la pesca nacional en todas sus piezas

En Palermo, Marcello Elefoso, chef de renombre y apasionado por la pesca argentina, dirige Buri Omakase, un espacio que brilla por su alta cocina, creatividad y precisión japonesa.

Dentro de la gama de propuestas asiáticas en los polos gastronómicos porteños , Buri Omakase es una de las más exclusivas e innovadoras. Se trata de la primera barra de este tipo en la ciudad , donde sólo diez comensales por noche acceden a un recorrido de 16 pasos , diseñado por el chef Marcello Elefoso , un prestigioso chef referente del sushi tradicional argentino, y sobre todo, un apasionado.

En una ubicación oculta de Palermo , que ya se valió de dos reconocimientos de la Guía Michelin en 2024 y 2025, este espacio se nutre de un concepto nipón referente al omakase que significa “confiar en el chef” . Aquí, esa confianza se replica en piezas únicas que varían según la pesca del día : es posible encontrar creaciones elaboradas con algunas variedades como pez limón, lisa, jurel, caballa o anchoa de banco , por ejemplo. Además, se traduce en la intimidad con el chef , determinada por su trato cálido y bajo la certeza de que cada ingrediente fue seleccionado con respeto y pasión.

Durante cada encuentro, y alrededor de su barra donde predomina una estética japonesa , con texturas de madera, acero y una iluminación muy acogedora, Marcello ofrece una selección de platos calientes y fríos , como misoshiru, chawanmushi o carpaccio de langostinos , junto a un a secuencia de nigiris elaborados frente al comensal . A esto se incorporan cortes de wagyu argentino y vegetales elegidos para la ocasión , reforzando el espíritu de excelencia de su proyecto.

En cuanto a la identidad del lugar, el nombre Buri, refiere al pez limón grande, un hallazgo del chef en Mar del Plata que inspiró su búsqueda por revalorizar el Mar Argentino desde la técnica japonesa.

Además de la barra principal, el emprendimiento incluye Buri Lado B, un espacio paralelo e informal donde Elefoso combina cócteles de autor, ramen de caldo y otras versiones de ramen de mar.

La velada se completa con una carta de bebidas muy diversa, que incluye etiquetas de bodegas locales entre tintos, blancos y naranjos, junto a sake, whisky y cerveza provenientes del país del Sol Naciente.

Desde el corazón de Palermo, Buri Omakase se presenta como una experiencia integral que une la atención personalizada y una cocina de nivel premium, para sentirse en Asia sin salir de la ciudad.