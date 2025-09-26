La hora de las burbujas: un nuevo ritual para las tardes porteñas







Llegan los días primaverales y Casa Cavia suma experiencias que prometen volverse imprescindibles en el calendario porteño: Cavalleri O’Clock, un ciclo que transforma las tardes en un aperitivo sofisticado, con burbujas de Franciacorta, la cocina de Julieta Caruso y un ambiente ideal para vivir momentos memorables.

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

La propuesta más reciente de Casa Cavia llega para darle un nuevo sentido a las tardes porteñas. Fiel a su estilo de reinventarse, la casa estrena Cavalleri O’Clock, un aperitivo elegante y distendido, donde las burbujas del Cavalleri Franciacorta Blanc de Blancs se combinan con la cocina estacional de Julieta Caruso, creando un maridaje pensado para celebrar la pausa, el disfrute y la buena compañía. La primera edición será el 9 de octubre, de 18 a 22 h, con un clima festivo que incluye DJ set de Vinilos en la vereda y toda la puesta en escena que caracteriza a la casa de Palermo.

Menú de Cavalleri O’Clock Tras la inauguración, el menú de Cavalleri O’Clock se servirá de martes a viernes, de 16 a 20 h, con excepción de los lunes, que finaliza a las 19 h, y durante dos meses podrá disfrutarse a un precio especial. La propuesta busca recuperar el encanto del dolce far niente, ese arte de disfrutar sin prisa lo esencial.

Para acompañar las copas, Julieta Caruso diseñó una bandeja de sabores mediterráneos que incluye aceitunas marinadas, bocconcinos con albahaca, tomates asados y alcaparras, grissinis con jamón di Parma, crostini con boquerones y pesto de hierbas de la huerta, spianata y crackers con semillas de hinojo, además de queso gorgonzola con frutos secos y miel. Incluye una copa de Cavalleri Franciacorta Blanc de Blancs para una persona ($30.000) o una botella para compartir entre dos ($100.000).

Casa Cavia - Cavalleri 1 (1) El alma de la propuesta está en el Blanc de Blancs de Cavalleri.

Blanc de Blancs de Cavalleri, el alma de la propuesta de Casa Cavia El alma de la propuesta está en el Blanc de Blancs de Cavalleri, un Franciacorta DOCG elaborado 100% con Chardonnay, con más de 24 meses sobre lías. Fresco y cítrico, con notas sutiles de brioche y frutos secos, representa la elegancia pura de Lombardía y es el primer vino que Casa Cavia importa dentro del proyecto Mezcla Vinos del Mundo, consolidándose como un emblema de su carta líquida. Su elección no es casual: refleja un modo de entender la hospitalidad y la belleza a través de un lujo discreto y sofisticado, en sintonía con la filosofía de la casa.

La familia Cavalleri, con bodega en Erbusco, corazón de Franciacorta, comenzó su historia en 1969. Hoy, continúa dedicada a elaborar vinos de viñedos propios, con una producción limitada que busca dejar hablar al tiempo y a la tierra. En apenas 3.000 hectáreas, la región concentra la máxima expresión italiana del método tradicional, y Cavalleri se distingue por su fidelidad a la identidad de cada añada, con botellas que llegan a las mesas más exigentes del mundo. Para quienes deseen adentrarse aún más en este universo, con la compra de una botella podrán sumarse al Club Cavalleri, un círculo íntimo para apasionados del espumoso. Los miembros acceden a invitaciones a activaciones exclusivas y experiencias diseñadas para vivir la cultura del aperitivo italiano en primera persona. Así, la casa da paso a un nuevo espacio para transformar las tardes en un ritual: con burbujas italianas de clase mundial, la creatividad de Julieta Caruso en la cocina y el encanto inigualable de uno de los jardines más lindos de la ciudad.

