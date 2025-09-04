PAMI: cuáles son los talleres gratuitos disponibles y a cuántos me puedo anotar a la vez en 2025

Conocé los dos programas a través de los que los afiliados a la obra social podrán aprender nuevos pasatiempos e interactuar con otros jubilados.

Las inscripciones a los cursos UPAMI y los Talleres Sociopreventivos de PAMI no requieren pago alguno.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abrió la convocatoria para que los adultos mayores puedan inscribirse en diversos cursos y talleres . Con estos, los afiliados no solo podrán pasar tiempo con otros jubilados y entretenerse, sino que son una oportunidad para que puedan mantenerse en movimiento y entrenar sus mentes.

Esta iniciativa es una muestra de que PAMI siempre busca mejorar la calidad de vida de sus afiliados y los incita a mantener un envejecimiento activo . Los cursos no requieren de ningún pago , no hay límite de edad y tampoco es necesario tener experiencia previa en la temática de los cursos.

Los cursos UPAMI son una iniciativa en la que los adultos mayores pueden acceder a talleres donde aprenderán diversas habilidades , ya sean relacionada con el arte y cultura hasta tecnología , bienestar , escritura y mucho más. La particularidad de este programa es que los talleres se dictan en 56 universidades nacionales de todo el país.

La inscripción al programa UPAMI estará abierta hasta el 10 de octubre . Este cuatrimestre de cursada inició el pasado 1 de septiembre y finalizará el 30 de noviembre . Se puede participar en hasta 5 cursos , ya sean virtuales, presenciales o mixtos.

Talleres Sociopreventivos de PAMI

Por otro lado, los Talleres Sociopreventivos son espacios grupales en los que los jubilados y pensionados podrán realizar actividades de movimiento, entrenamiento físico y mental y expresión artística. En estos cursos, se aprenderá sobre hábitos saludables y manejo de tecnología, lo que incluye el uso de la nueva app de la obra social, Mi PAMI.

Los afiliados tendrán tiempo para inscribirse a este programa hasta el 31 de octubre. La cursada terminará el 31 de diciembre y se podrán anotar en hasta 3 talleres presenciales.

Cómo inscribirse en los cursos y talleres de PAMI en 2025

Los afiliados al PAMI que quieran inscribirse en alguno de los cursos mencionados deberán seguir estos simples pasos: