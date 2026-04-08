"Cuidá lo tuyo": cómo proteger la vivienda y qué tener en cuenta para evitar problemas legales

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires realiza este sábado una jornada gratuita en Recoleta con asesoramiento sobre protección del inmueble y escrituras.

Una pareja avanza en la firma de su vivienda, en un contexto donde la protección legal del hogar y el asesoramiento notarial resultan claves para resguardar el patrimonio familiar

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires impulsa una nueva edición de la campaña “Cuidá lo tuyo”, con una jornada de asesoramiento gratuito que se realizará este sábado 11 de abril, de 10 a 13, en su sede de Avenida Callao 1540, en Recoleta. La iniciativa forma parte del inicio de las celebraciones por los 160 años de la institución y apunta a acercar herramientas legales clave para la protección del patrimonio.

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La propuesta se realiza por 17° año consecutivo y permite a los vecinos acceder a consultas sin costo sobre distintos temas, desde protección de la vivienda hasta operaciones inmobiliarias, herencias y directivas anticipadas de salud. Además, durante la jornada se puede realizar el trámite de afectación al régimen de protección de la vivienda, lo que facilita el acceso a una herramienta clave para resguardar el hogar familiar.

La actividad también incluye charlas abiertas al público. A las 10.30 se realiza una exposición sobre los pasos necesarios para comprar o vender una propiedad y el rol del escribano en ese proceso. A las 12 se presenta una guía práctica para quienes evalúan comprar en pozo, con foco en los principales recaudos a tener en cuenta.

Uno de los ejes centrales es la Afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, figura que reemplaza al histórico “bien de familia” tras la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en 2015. Se trata de un instrumento que permite resguardar la vivienda frente a deudas futuras y evitar que el inmueble quede expuesto a ejecuciones por parte de acreedores, con excepciones puntuales.

La escribana María Eugenia Girard , del Colegio de Escribanos porteño, explicó que la afectación constituye una herramienta preventiva. "La protección aplica sobre deudas posteriores al trámite, pero no cubre obligaciones previas, ni impuestos, expensas o créditos hipotecarios vinculados al inmueble. Una vez inscripta, la vivienda no puede ser ejecutada por la mayoría de los acreedores".

El régimen puede ser utilizado por cualquier propietario, incluso en casos de condominio, y protege tanto al titular como a su grupo familiar. Solo admite la afectación de un inmueble, que debe corresponder a la vivienda habitual. También permite trasladar la protección a otra propiedad sin perder antigüedad, y se mantiene vigente para los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular.

Escribanos Escrituras 2.jpg Vecinos realizan consultas sobre escrituras y protección de la vivienda en el marco de la jornada “Cuidá lo tuyo”, que se realiza este sábado con asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos

Girard señaló que "conviene avanzar con este trámite cuando la propiedad constituye la vivienda principal de la familia o cuando el titular desarrolla actividades económicas con cierto nivel de riesgo. En esos casos, la afectación permite preservar el hogar frente a eventuales contingencias".

Errores frecuentes y riesgos a evitar

Uno de los errores más frecuentes radica en postergar la decisión. Muchos propietarios evalúan la protección cuando el problema ya aparece, pero en ese momento el instrumento pierde eficacia. La normativa solo resguarda frente a deudas posteriores a la inscripción.

También persisten ideas equivocadas, como suponer que el matrimonio o la presencia de hijos garantizan protección automática sobre la vivienda. Otro error común consiste en considerar que se trata de un trámite complejo o costoso, lo que lleva a demoras innecesarias.

El riesgo concreto es que, ante un conflicto económico o judicial, la propiedad quede expuesta a embargo o ejecución. Una gestión simple permite evitar esa situación y brindar mayor seguridad jurídica.

El rol del escribano y las operaciones con crédito

En paralelo, la jornada incluye asesoramiento sobre escrituras y operaciones inmobiliarias, en particular aquellas vinculadas a crédito hipotecario. En este tipo de transacciones, el escribano cumple un rol clave como garante de la legalidad y la seguridad jurídica.

Girard explicó que "el profesional verifica la titularidad del inmueble, analiza la existencia de hipotecas, embargos u otras restricciones, y controla la situación registral y catastral. Además, instrumenta la escritura de compraventa y la constitución de la hipoteca".

Creditos hipotecarios Propiedades Una pareja analiza opciones de crédito hipotecario, en un contexto donde la afectación al régimen de protección de la vivienda aparece como una herramienta clave para resguardar el hogar familiar Pexels

Para el comprador, resulta fundamental confirmar que el inmueble no presenta deudas ni conflictos, que el vendedor es el titular legítimo y que toda la documentación se encuentra en regla. La intervención del escribano aporta certeza en una operación donde también participa una entidad financiera.

Un punto relevante es que el comprador tiene derecho a proponer al escribano que intervendrá en la operación. La entidad bancaria debe aceptar esa designación si el profesional cumple con los requisitos establecidos. Este aspecto refuerza el carácter imparcial del escribano, que no solo formaliza el acto, sino que también asesora y controla la legalidad.

En pozo, también

La campaña también aborda otras situaciones frecuentes, como la compra en pozo. En estos casos, resulta clave verificar antecedentes del desarrollador, la situación jurídica del terreno, la aprobación de planos y permisos, y la estructura legal del contrato. El asesoramiento previo permite reducir riesgos y evitar conflictos.

Más allá de la compraventa, existen varias herramientas jurídicas para ordenar y proteger el patrimonio familiar. Entre las más utilizadas están:

• Testamento, que permite organizar la distribución de bienes dentro de los límites que establece la ley.

• Donaciones planificadas, que pueden servir para adelantar la transmisión de bienes.

• Pactos de convivencia o acuerdos patrimoniales entre cónyuges.

• Directivas anticipadas de salud, que permiten dejar expresada la voluntad sobre decisiones médicas futuras.

• Renta vitalicia o nuda propiedad. Una persona puede transmitir la propiedad de su inmueble pero conservar el derecho a usarlo y vivir en él durante toda su vida, o bien recibir a cambio una renta periódica.

Regateo Mercado Inmobiliario Propiedades Una escribana asesora a una familia sobre protección de la vivienda y trámites clave, en un proceso que aporta seguridad jurídica y previene futuros conflictos Pexels

"Son instrumentos legales que permiten transformar el valor de una propiedad en ingresos o previsión económica sin perder el derecho de uso de la vivienda y requieren asesoramiento notarial para resguardar los derechos de las partes. En algunos casos, aparecen decisiones orientadas a anticipar la organización del patrimonio y evitar depender de terceros en el futuro", comentó Girard.

Todas estas herramientas se encuentran reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación y permiten anticipar decisiones importantes, reducir conflictos familiares y aportar mayor seguridad jurídica.

En un contexto donde la planificación patrimonial adquiere mayor relevancia, la difusión de estas herramientas cobra importancia. La protección de la vivienda no solo depende de la normativa, sino también de la decisión de cada propietario de utilizar estos instrumentos a tiempo.

Girard concluyó que "la clave pasa por informarse y actuar de manera preventiva, ya que una decisión a tiempo permite resguardar el patrimonio y evitar problemas legales en el futuro".