Cómo solicitar la vacuna antigripal en farmacias, siendo beneficiario de PAMI

Conocé los requisitos para acceder al calendario de vacunación establecido por el organismo.

Ingresa en el sitio web y consulta las direcciones más cercanas para acceder a la vacunación gratuita.

Se acerca el otoño y con él vienen aparejadas las campañas anuales de vacunación por parte de los organismos oficiales de salud. En este marco, la campaña de vacunación antigripal 2026 del PAMI comenzó antes del calendario habitual. El inicio anticipado responde a la detección temprana de virus respiratorios y a la circulación de una variante de influenza A (H3N2), con mayor capacidad de contagio.

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Dado que las autoridades sanitarias apuntan a reducir cuadros graves en la población de riesgo durante la temporada invernal, se organiza la aplicación de dosis mediante una red amplia de puntos de atención . El esquema incluye más de 6.000 farmacias adheridas en todo el país distribuidas en distintos puntos, para garantizar cobertura a más de cinco millones de afiliados y cada establecimiento forma parte del circuito oficial habilitado.

La diferenciación se produce de la siguiente manera en dos grupos etarios:

El esquema general busca acelerar la cobertura en las primeras semanas de la campaña . La aplicación gratuita y sin turno apunta a aumentar la cantidad de personas vacunadas en el inicio de la temporada, ya que las autoridades sanitarias sostienen que la inmunización temprana reduce complicaciones posteriores.

Los afiliados menores de 65 años deben cumplir una condición específica para acceder a la dosis. Cada solicitante tiene que presentar una orden médica electrónica que certifique su inclusión dentro de un grupo de riesgo . Este criterio contempla enfermedades crónicas o factores que pueden agravar una infección respiratoria.

Los afiliados mayores de 65 años cuentan con un acceso directo a la vacuna . Cada persona puede acercarse a una farmacia adherida sin turno previo y sin necesidad de presentar receta médica. El único requisito consiste en exhibir el DNI junto con la credencial de PAMI en formato físico o digital.

El programa de vacunación antigripal incluye a sectores definidos como prioritarios , este alcance abarca:

Afiliados de PAMI

Niños de entre 6 y 24 meses

Personas embarazadas

Puérperas

Personal de salud

Cada grupo integra la estrategia sanitaria que busca limitar el impacto del virus en un sistema de salud público que también participa en la distribución de dosis. Cada persona puede recibir la vacuna sin costo en hospitales, centros de salud y vacunatorios habilitados en todo el país. Este acceso no exige contar con obra social o cobertura médica.

Las autoridades remarcan la necesidad de anticipar la inmunización dado el aumento previsto en la circulación viral durante las próximas semanas. Para el organismo es fundamental disminuir las internaciones y complicaciones asociadas a la gripe.

Vacuna vacunación

Guía para consultar farmacias adheridas

El PAMI ofrece una herramienta online para ubicar centros de vacunación cercanos. Este buscador de farmacias permite identificar puntos habilitados, según la ubicación de cada afiliado. Vale aclarar que todo se realiza a través del sitio web oficial del organismo.

El sistema digital organiza la consulta mediante un procedimiento simple, cada usuario debe:

Ingresar al buscador

Seleccionar su provincia

Elegir la opción “vacunación antigripal”

Esta primera instancia filtra los resultados disponibles, según el criterio elegido.

El portal solicita datos adicionales para precisar la búsqueda, de modo que cada interesado tiene que completar la localidad y el código postal correspondiente a su domicilio. El sistema arroja un listado de farmacias adheridas dentro de la zona indicada.

La herramienta digital permite planificar la aplicación de la vacuna con anticipación. Cada afiliado puede verificar direcciones cercanas y elegir el punto de atención más conveniente dentro de la red disponible, logrando así que la modalidad ordene la demanda y mejore el acceso territorial a la campaña de prevención, de cara a la temporada invernal.