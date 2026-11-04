PAMI renovó la lista de medicamentos gratis en noviembre 2026 y otros con descuento

La cobertura depende del tipo de tratamiento, el medicamento incluido en el vademécum y las condiciones de acceso establecidas por la obra social.

PAMI mantiene vigente en noviembre su Programa de Medicamentos , que contempla cobertura total para ciertos tratamientos y descuentos parciales para otras prescripciones. El esquema alcanza a más de cinco millones de afiliados y establece distintos porcentajes según la enfermedad y el uso de cada producto.

La cobertura no significa que todos los remedios sean gratuitos para los jubilados y pensionados. El organismo diferencia los tratamientos especiales, las patologías crónicas, las enfermedades agudas y los medicamentos de uso eventual. Además, cuenta con un subsidio social para quienes no pueden afrontar el costo de la medicación indicada.

El programa contempla cobertura del 100% para una serie de tratamientos especiales. En estos casos, los afiliados pueden acceder a la medicación sin pagar el costo, siempre que se cumplan las condiciones de prescripción y cobertura. Las categorías incluidas son:

Por otra parte, PAMI ofrece un subsidio social que permite obtener cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a los afiliados que no pueden afrontar el gasto de sus tratamientos. Este beneficio requiere una solicitud y una evaluación de la situación económica y patrimonial del titular.

Entre los requisitos generales se encuentra tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.

También se exige no contar con una afiliación a medicina prepaga, no tener más de un inmueble, no poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo y no ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena. En cuanto a los vehículos, no se admite tener uno con menos de diez años de antigüedad, salvo en hogares con una persona con CUD.

Existe una vía de reconsideración para quienes no cumplen con los requisitos de ingresos o afiliación a una prepaga, pero destinan al menos el 15% de sus ingresos previsionales a comprar los medicamentos indicados. En esos casos, PAMI puede evaluar la situación mediante informes sociales y documentación médica.

Otros descuentos en medicamentos

Además de los tratamientos con cobertura total, PAMI ofrece descuentos parciales para los medicamentos ambulatorios incluidos en su vademécum. Los porcentajes varían de acuerdo con el tipo de patología y la duración del tratamiento.

50% al 80% para patologías crónicas

Los medicamentos destinados a enfermedades crónicas tienen descuentos de entre el 50% y el 80%. El porcentaje se aplica sobre el precio de venta de PAMI y depende del producto prescripto y de las condiciones de cobertura.

Este grupo incluye tratamientos que requieren continuidad y seguimiento médico. La receta electrónica debe ser emitida por un profesional del sistema de PAMI y enviada directamente a la farmacia para que el afiliado pueda retirar la medicación.

50% al 60% para patologías agudas

Para los medicamentos indicados ante enfermedades o cuadros agudos, la cobertura se ubica entre el 50% y el 60%. Se trata de tratamientos que responden a problemas de salud de duración limitada y cuya medicación se prescribe según la necesidad clínica de cada paciente. El afiliado debe presentar su DNI y credencial al momento de retirarlos.

40% para medicamentos de uso eventual

Los medicamentos de uso eventual cuentan con una cobertura del 40%. PAMI los define como aquellos que se utilizan de manera local o para tratamientos acotados en el tiempo.

Este porcentaje es inferior al previsto para las patologías crónicas y agudas. El costo restante queda a cargo del afiliado, de acuerdo con el precio del medicamento y la cobertura reconocida.