Año Nuevo Judío en pandemia: celebraciones entre streaming y videollamadas

Alejandro Avruj.jpg Según el rabino Alejandro Avruj, este Rosh Hashaná (año nuevo judío) "será inolvidable". Comunidad Amijai

Según explicó, la ceremonia se realizará por una plataforma virtual, permitiendo que quien quiera pueda acceder a verla sin problemas. “Creemos que sería irresponsable llamar a congregar gente”, explicó Avruj y agregó: " Además, desde el Gobierno de la Nación solo permiten 10 personas en los servicios, mientras que nuestro sentido común nos dice que no se deben juntar personas en el peor momento de la pandemia". Pero, eso no significa que no se pueda realizar ninguna actividad, ya que contó sobre los proyectos que sí se pudieron hacer a pesar de la pandemia como lo son la ayuda a comedores o asistencia a personas mayores durante el aislamiento obligatorio.

Las celebraciones de Rosh Hashaná, donde se conmemora el año 5781, comienzan este viernes con la salida de la primera estrella y culminan el domingo. Mientras que la mayoría de las comunidades festejarán el año nuevo mediante el streaming de ceremonias desde los templos, seguramente no faltarán en todas las casas las videollamadas a la hora de cenar, para poder permanecer unidos a pesar de la pandemia.

Por otro lado, el rabino de la comunidad Bet El, Daniel Goldman, dijo: "Va a ser extraño y nuevo porque la festividad de Rosh Hashaná y la conmemoración de Yom Kipur son momentos de encuentro comunitario, que incluso superan el sentido familiar, pero apostamos a que nos podamos reunir de manera presencial el próximo año".

Goldman aseguró que "Rosh Hashaná hace que nos preguntemos para qué estamos en este mundo y cuál es nuestra misión", mientras aclaró que en su congregación también decidieron hacer los servicios vía streaming “por recomendación de los médicos”.

La comunidad judía festeja Rosh Hashaná Las grandes comidas en familia, que son tradicionales en el judaísmo, se tendrán que hacer por videollamada por la pandemia.

Alex Schapiro, de Hashomer Hatzair Argentina, dijo que "el Año Nuevo y el Día del Perdón son las altas fiestas hebreas, son momentos de mucha festividad donde se remarca la cuestión comunitaria", y aseveró que en momentos donde no se puede juntar la comunidad “hay que agudizar el ingenio, algo que caracteriza al pueblo judío".

Este ingenio se ve a la hora de "escuchar el Shofar", una tradición del judaísmo que se realiza siempre con anterioridad a Rosh Hashaná. Entre las propuestas para cumplir con esta tradición está la idea de hacerlo al aire libre, con distanciamiento social y turnos para evitar aglomeraciones.