Preocupa retorno de los niños a la escuela pospandemia

Para la especialista lo principal es la seguridad. “Si los padres deciden que los hijos vuelvan al colegio deben hacerlo con seguridad, para transmitirle al niño esa sensación. Deben estar convencidos de su decisión. Hoy ya se puede comenzar a hacer el ejercicio de pensar cuales son los pro y cuáles son las contra en cada caso”, agregó la especialista.

Lo que está claro es que el regreso será paulatino y eso será clave para no alterar el comportamiento de los más chicos. “Lo importante es que no sea un cambio abrupto y si bien recomendamos que vayan hablando con los más chicos, no es necesario hacerlo ahora porque todavía no se sabe cuándo las clases comenzarán y eso puede generar ansiedad en los niños”, indicó por su parte Rosana Palmitessa, licenciada en psicología.

Para las especialistas lo ideal es hacerlos participar “siempre es importante explicarles las cosas, más allá de la edad que tengan, adecuar el vocabulario para cada etapa y hablar de forma sencilla, no tiene por qué ser un cambio automático si desde casa los acompañamos y les explicamos”, sostuvo Palmitessa.

“Cuando algo nos sorprende hay más posibilidad de que nos afecte de forma negativa, ir anticipando lo que se viene en los más chicos puede ser una gran estrategia”, agregó Palmitessa. Aunque estará en cada familia en cómo trabajarlo para no generarle ansiedad a los más pequeños. “Los chicos que están en edad primaria extrañan a sus amigos y al colegio como sitio de sociabilización”, indicó.

De lo que no hay dudas es que la pandemia ya cambió a la sociedad y nada será igual una vez que se termine la cuarentena. “En los chicos de tres años en adelante que ya entienden y preguntan hay que enseñarles las nuevas formas de cuidarnos, no besarnos, lavarnos las manos, usar alcohol en gel, estamos generando nuevos comportamientos que quedaron de por vida en estas personas”, concluyó Vit.