Para cortar la semana: ¿Cuál es el feriado inamovible que marca el inicio de un abril lleno de descansos?

Ya estamos en el tercer mes del 2025 , y muchas personas están pendientes de los feriados y jornadas no laborables para acomodar sus planes a lo largo del año. En ese sentido, el Gobierno ya confirmó el calendario de feriados nacionales .

Según la Ley 27.399 de Establecimiento de feriados y fines de semana largos, existen cuatro categorías: los feriados inamovibles, los trasladables, los días no laborables y los puentes turísticos. Asimismo, para el año próximo, en vez de tres feriados puentes, el año tendrá tres días no laborables puentes. Por otra parte, el calendario 2025 incluye un total de 19 feriados nacionales entre las categorías mencionadas.

Feriados de abril: cuáles son los otros días de descanso que tocan en el mes

Otro feriado inamovible de este mes el viernes 18 de abril: Viernes Santo, una festividad cristiana que forma parte de la Semana Santa que precede la celebración de la Pascua. En esta fecha, los fieles recuerdan la crucifixión de Jesús, por lo que se trata de una fecha muy especial, consagrada como feriado nacional.

La jornada anterior, el Jueves Santo del 17 de abril, es un día no laborable. La diferencia es que en estas últimas fechas el descanso no es obligatorio, sino que queda a criterio del empleador. Además, a diferencia de los feriados, quienes trabajan en los días no laborables perciben la misma paga que un día normal.