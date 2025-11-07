Paro de colectivos: una línea clave del AMBA no funciona y afecta a miles de pasajeros

Se trata de un cese de actividades que se da en un contexto de reclamos recurrentes por incumplimiento en el pago de salarios.

El transporte público vuelve a enfrentar complicaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este viernes un nuevo paro afectó a miles de usuarios de una línea clave.

La medida de fuerza, que comenzó a regir durante la medianoche de este viernes , afectó a la línea 148 de colectivos. La empresa anunció a los usuarios a través de sus canales oficiales que el servició estará interrumpido. Se trata de un cese de actividades que se da en un contexto de reclamos recurrentes por incumplimiento en el pago de salarios .

De esta manera, la situación preocupo a los habitantes del sur del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, dado el extenso recorrido que realiza la línea afectada. El paro no solo impactó en la movilidad de quienes deben trasladarse por motivos laborales o de estudio durante el viernes, sino que también generó incertidumbre sobre la duración del conflicto.

El comunicado oficial, difundido en las redes sociales de la compañía, indicó: "Lamentamos informar que desde las 00:00 hs de este viernes 7 de Noviembre los conductores de Linea 148 no prestarán servicio por tiempo indeterminado."

La frase " por tiempo indeterminado " añade un componente de gravedad a la medida, ya que no se garantiza el restablecimiento del servicio durante la jornada del viernes ni en los días subsiguientes hasta que se resuelva la falta de pago a los empleados.

La causa principal detrás de la medida de fuerza es el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes al mes en curso. Este tipo de reclamos se volvió recurrente en el AMBA, donde las empresas argumentan que los retrasos se deben a la falta de actualización o el retraso en el giro de subsidios por parte de las autoridades, afectando la cadena de pagos.

Cese actividades: que zonas recorre el 148

La Línea 148 es vital para la conexión entre el sur del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con un recorrido que atraviesa zonas de alta densidad poblacional. Sus servicios conectan puntos clave de las localidades de:

Quilmes

Florencio Varela

Berazategui

Lanús

Avellaneda

Ciudad de Buenos Aires

El cese de actividades obligó a los pasajeros que utilizan esta línea a buscar alternativas de transporte, saturando potencialmente otras líneas de colectivos, trenes o servicios de transporte privado en plena hora pico, lo que generó complicaciones significativas para la movilidad de miles de personas.