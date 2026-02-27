Hay vuelos: controladores aéreos levantan el paro tras llegar a un acuerdo salarial + Seguir en









El gremio venía realizando medidas de fuerza escalonadas pero sin llegar a un acuerdo. Finalmente, tras una conciliación obligatoria lograron parte de sus reclamos.

El acuerdo fue aprobado por amplia mayoría en una asamblea de más de 700 trabajadores de EANA y permitió desactivar las medidas de fuerza que amenazaban el normal funcionamiento de los vuelos. Mariano Fuchila

El sindicato de controladores aéreos llegó a un acuerdo salarial este viernes y levaron el cese escalonados de tareas que iba afectar a los vuelos previstos para los próximos días. Recibirán aumentos para los meses comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. "No es más que el resultado de la lucha colectiva iniciada el año anterior", destacó el gremio.

La decisión fue adoptada tras una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de EANA, en la que participaron más de 700 empleados, quienes aprobaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales, según informó la ATEPSA.

El acuerdo contempla incrementos paritarios escalonados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, además de un aumento en el concepto de refrigerio y una revisión del adicional por complejidad, que será tratada en abril próximo.

Reincorporaciones en agenda Asimismo, el entendimiento incluye el compromiso de retomar la mesa de negociación para discutir la reincorporación de trabajadores despedidos durante 2025, uno de los reclamos centrales del sector en el marco del conflicto.

Desde el gremio señalaron que, durante el último año, los trabajadores debieron enfrentar la presión inflacionaria y el incremento de las operaciones aéreas sin mejoras salariales ni inversiones operativas, aunque destacaron que el conflicto se sostuvo “con coraje e integridad”, sin ceder ante las presiones patronales.

“El camino de lucha iniciado por ATEPSA, demostrado en cada medida de fuerza, movilización y asamblea, fortalece y reafirma la representación sindical en todos los aeropuertos del país, siendo la única herramienta para defender nuestro salario y sostener un alto nivel de profesionalismo en los Servicios de Navegación Aérea”, remarcaron.

