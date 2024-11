Pese al ajuste del gobierno de Javier Milei en educación, ocho universidades del país se posicionaron entre las 100 mejores de la región

Ámbito participó de la presentación realizada en la sede de la Universidad Austral. Allí tuvo la oportunidad de dialogar con Oscar Mumford, quien se desempeña en el sector del análisis de los datos de THE.

"Este año no fue el más fuerte para las universidades argentinas, aunque se destacan en la reputación y tienen un buen posicionamiento en el área de investigación" destacó Mumford.

Por otra parte los especialistas explicaron el motivo por el cual la UBA no integró el ranking: "Eso se relaciona con que para participar hay que entregar los datos y por ahora esa universidad no participó. Si no tenemos los datos, no podemos analizarlos e incluir al establecimiento" argumentaron.

La Universidad Nacional de La Plata, la mejor de Argentina en el ranking THE

Tras conocerse el resultado del ranking THE, Ámbito dialogó con Martín López Armengol, presidente de la UNLP, y destacó que se trata de algo "importante en virtud de que evalúa temas vinculados a enseñanza, calidad de la investigación, perspectiva internacional y relación con la industria".

"Para nosotros lo que dicen estos rankings siempre funciona como referencia, y si bien no es un fin en sí mismo, nos sirve para evaluar cómo venimos funcionando en estas actividades básicas y eventualmente encarar procesos de mejora" remarcó Armengol.

universidad nacional de la plata.jpg Universidad Nacional de La Plata, la mejor posicionada del país en el ranking THE 2024.

En tanto, la Universidad Austral fue la universidad de gestión privada que obtuvo mejores resultados en la evaluación. Nuevamente la casa de altos estudios fue reconocida por su trabajo a nivel académico.

“Ha sido un año difícil para el sector universitario, y como universidad queremos manifestar el compromiso de ofrecer a la sociedad la posibilidad de acceder a una educación universitaria de calidad destacada en la región y, a la vez, contribuir al reconocimiento habitual de la calidad de las universidades argentinas" señaló Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

"La participación de las instituciones de educación superior en el ranking de Times ayudan a que se perciba la calidad educativa de nuestro país”, añadió Rodríguez. “Desde la Austral, nos hemos propuesto tener una relación con todos sus públicos de modo que perciban la calidad de sus propuestas formativas, la calidad de su actividad de investigación, la calidad de su interacción con la sociedad, y la transferencia y extensión universitaria" expresó.

Brasil obtuvo las mejores calificaciones de la región y dominó el ranking

El dato es contundente: Brasil obtuvo siete puestos del "top ten" en el listado elaborado de THE de 2024. La Universidad de San Pablo quedó ubicada en el primer puesto de América Latina y desplazó de ese lugar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cayó al cuarto lugar.

En el segundo puesto está la Universidad Estadual de Campinas, seguida de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. En el top 10 regional hay además dos chilenas (además de la PUCC, la Universidad de Chile) y una mexicana (el Tecnológico de Monterrey, en el puesto 7).

universidad de san pablo brasil.jpg Universidad de San Pablo (USP) la institución que lideró el ranking THE 2024.

Brasil ha demostrado su fortaleza en la influencia de la investigación, ya que una nueva métrica de clasificación significa que el país encabeza el pilar de calidad de la investigación.

En ese sentido, 44 universidades brasileñas han aumentado su clasificación de calidad de investigación este año, en comparación con su clasificación de citas del año pasado. De este modo es el país más representado en la clasificación, con 69 instituciones en el ranking.

El Top 100 del ranking universitario en Latinoamérica de Times Higher Education