Cómo es el protocolo de CABA para amenazas en escuelas

Con Jorge Macri a la cabeza, se anunció la activación de protocolos y el refuerzo de los controles. Además, la clave en una agilización de la Justicia.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , encabezado por Jorge Macri , avanzó con una batería de medidas concretas en el sistema educativo tras las amenazas de violencia registradas en distintos establecimientos. El eje de la respuesta oficial se centró en la activación de protocolos , el refuerzo de controles dentro de las escuelas y la articulación con organismos judiciales y de seguridad.

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En ese marco, el Ejecutivo porteño busca contener la situación con una estrategia integral que combina prevención, intervención inmediata y seguimiento institucional.

La primera medida fue la puesta en marcha del “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos” , vigente desde el año pasado. Este instrumento estableció procedimientos claros ante amenazas, con foco en resguardar la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

A partir de su implementación, se realizaron las denuncias correspondientes y se activaron mecanismos de intervención coordinada con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según explicó la ministra de Educación, Mercedes Miguel , el abordaje combinó distintas dimensiones: “La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento . Consecuencia y reparación”.

Refuerzo de controles dentro de las escuelas de CABA

Entre las medidas más concretas, la Ciudad avanza en un esquema de mayor supervisión dentro de los establecimientos educativos. Se intensificaran los controles en espacios comunes como patios, pasillos y baños durante los recreos, y se limitaron las salidas del aula en horario de clase.

Además, se habilita la posibilidad de que cada institución adopte medidas excepcionales, como restringir temporalmente el ingreso de mochilas o bolsos, en función del nivel de riesgo detectado.

Estas acciones buscan reducir situaciones de vulnerabilidad y anticipar posibles conflictos dentro del ámbito escolar.

Prevención y trabajo con la comunidad educativa

El protocolo también incluye un componente preventivo orientado a toda la comunidad educativa. Se promueven talleres y espacios de diálogo para reflexionar sobre el impacto real de las amenazas, con el objetivo de desalentar conductas imitativas vinculadas a tendencias virales.

En paralelo, se impulsa una mayor participación de las familias, a quienes se les recomendó mantener conversaciones activas con los estudiantes, supervisar el uso de dispositivos y estar atentos a cambios de comportamiento.

El propio Jorge Macri advirtió sobre el rol de las redes sociales en estos episodios: “Muchas nacen como tendencias virales que convierten la violencia en contenido”.

Intervención judicial y operativos de seguridad

Las medidas también incluyen una respuesta rápida en el plano judicial y de seguridad. Al menos tres casos derivaron en operativos policiales, y las investigaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia.

Jorge Macri

El fiscal general, Martín López Zavaleta, detalló que se implementa un esquema de coordinación inmediata entre las áreas judiciales para identificar a los responsables y avanzar en cada expediente. Según explicó, estas acciones también cumplen un rol preventivo al desalentar la reiteración de este tipo de amenazas.

Sanciones con enfoque educativo

Desde el Gobierno porteño remarcaron que las sanciones no solo buscan castigar, sino también generar instancias de reparación. El objetivo es que quienes protagonizan estos hechos comprendan el daño causado y puedan reinsertarse en la comunidad educativa.

En ese sentido, la estrategia oficial combinó medidas de seguridad con un enfoque formativo, orientado a reconstruir la convivencia escolar.

El Ejecutivo cerró con un mensaje dirigido a familias, docentes y estudiantes, en un contexto de preocupación por la seguridad en las escuelas.

“No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar. No se trata de una broma pesada, es un delito”, sostuvo Jorge Macri, al tiempo que reafirmó el compromiso de garantizar condiciones seguras para el desarrollo educativo.