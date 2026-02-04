Un agente de la Policía Federal se esposó en la reja de Casa Rosada: qué se sabe + Seguir en









El tenso hecho comenzó en la mañana de este miércoles, alrededor de las 10:40. El oficial también mostró una pancarta que denuncia "corrupción" en la superintendencia de Transporte.

"Corrupción. Superintendencia de Transporte" reza la pancarta que sostuvo el efectivo policial frente a Casa Rosada.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina se presentó uniformado y portando su arma en el frente de Balcarce 50 para llevar adelante una protesta. Alrededor de las 10:40, el Cabo Miguel Ángel Montiel se esposó a la reja perimetral de Casa Rosada - rodeado por dos policías - y desplegó una pancarta con el mensaje: "P.F.A. Corrupción. Superintendencia de Transporte".

Al ser consultado por los motivos de su reclamo, Montiel fue directo: "En primera medida, que termine la corrupción en la Superintendencia de Transporte".

Según trascendió hasta el momento, el oficial reviste servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte y su reclamo apunta a supuestas "irregularidades en la Institución". La presencia de un efectivo armado en protesta - a tan solo metros del despacho presidencial - activó los protocolos de seguridad de la Casa Militar.

Un agente de la Policía Federal se esposó frente a Casa Rosada Los videos del reclamo muestran que la propuesta se llevó adelante de manera pacífica. El reclamo de Montiel apunta directamente a una trama de "corrupción" con los servicios de policía adicional. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, tras la acción, efectivos de seguridad conformaron un cordón policial.

0043147975 El momento del reclamo frente a Casa Rosada. "Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas, de brigadas que no son pagadas", ahondó Montiel. "Desde el no cumplimiento de ellas, que no tiene que ver con lo policial, nos dan unas sanciones, nos hacen expendientes", continúo en su relato. La denuncia del agente apunta contra un entramado - armado por superiores - que cobran "adicionales fantasma, que no cubre nadie".

Incluso, el Cabo afirmó que algunos de los subalternos tienen que recurrir "a lo que es junta médica psiquiátrica porque están constantemente hostigando al personal que realice dicha brigada, sino son sancionados". Más allá de los hechos de corrupción y hostigamiento enumerados, Montiel afirmó que en la actualidad los salarios de los oficiales "están bajos" y advirtió que "esperan una respuesta" por parte del Gobierno. "Nosotros brindamos a la seguridad del Estado. También nos faltan herramientas y preparación, información, porque hoy en día el policía está sentado haciendo un adicional cuando tendría que estar preparado constantemente. Nosotros tenemos que estar preparados constantemente y para eso estamos, no para estar sentado en una estación ferroviaria. Tras esto, el efectivo fue liberado y trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos. Noticia en desarrollo-.