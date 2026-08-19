Pity Álvarez cambió sus abogados y se suspendió el juicio por el crimen de Cristian Díaz: cuándo se reanudan las audiencias

Los nuevos abogados solicitaron un plazo para estudiar el expediente y evaluar las pruebas reunidas. Este miércoles iban a declarar cuatro testigos.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz sufrió una nueva postergación luego de que el músico designara a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como sus abogados particulares. La audiencia prevista para este miércoles quedó suspendida y el debate continuará el próximo 26 de agosto .

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La incorporación de los nuevos defensores se produjo en medio del proceso oral que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal . Hasta ahora, Álvarez contó con asistencia de la defensa pública.

Los abogados solicitaron un plazo para estudiar la totalidad del expediente, evaluar las pruebas reunidas y establecer una nueva estrategia defensiva , motivo por el cual pidieron suspender y reprogramar las próximas instancias del juicio.

La decisión se concretó después de que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados mantuviera una reunión el martes por la noche con Queijeiro, quien ya lo representó durante las primeras etapas de la causa.

Luego de ese encuentro, el propio acusado formalizó la designación de los abogados mediante una presentación ante el tribunal bajo su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu .

En el escrito, la nueva defensa pidió disponer de un período “suficiente para que la nueva defensa técnica particular pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva, garantizándose de este modo un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa”.

Entre las medidas solicitadas, Baños y Queijeiro reclamaron acceso completo al sistema informático judicial para estudiar las actuaciones, declaraciones testimoniales, pericias y demás elementos incorporados al expediente.

Los letrados también plantearon que, en caso de que el tribunal no aceptara interrumpir completamente el debate, al menos dejara sin efecto la audiencia prevista para este miércoles y estableciera una nueva fecha.

Finalmente, la jornada fue suspendida y el juicio se reanudará el miércoles 26 de agosto, lo que permitirá a los nuevos abogados contar con una semana para interiorizarse sobre el expediente.

Cuatro policías debían declarar este miércoles

Antes del cambio en la defensa, para la audiencia de este miércoles estaba prevista la declaración de cuatro efectivos policiales vinculados con la investigación del asesinato.

Esos testimonios formaban parte de la continuidad del debate por el crimen de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Durante la audiencia anterior declaró Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima que intentó intervenir durante el enfrentamiento. El testigo sostuvo que Álvarez "le dio un disparo certero en el ojo" a Díaz y posteriormente efectuó otros tres disparos.

El músico está acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y todavía no declaró ante el tribunal durante el actual debate.

Un juicio que ya atravesó varias postergaciones

Álvarez quedó detenido en 2018, después del crimen, pero el proceso oral sufrió sucesivas demoras relacionadas principalmente con su estado de salud mental.

En 2021, el juicio se suspendió luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el músico presentaba una incapacidad que le impedía afrontar el proceso. La Justicia volvió a programar el debate para 2023, aunque en marzo de aquel año nuevamente quedó interrumpido por su situación psiquiátrica.

Tras nuevas evaluaciones, finalmente el juicio pudo comenzar ante los magistrados Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Ahora, el cambio de defensa volvió a modificar el cronograma del proceso. Con la audiencia de este miércoles suspendida, Baños y Queijeiro tendrán hasta el próximo 26 de agosto para analizar la causa antes de que continúe el debate por el asesinato de Cristian Díaz.