Juicio a "Pity" Álvarez: cuatro policías declaran este miércoles por el crimen de Cristian Díaz

La cuarta audiencia del debate se realizará en el TOC N.º 29 porteño, tras el testimonio clave de un amigo de la víctima sobre los disparos recibidos.

Cuatro policías declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

Cuatro testigos declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez , acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano. La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 porteño.

En esta oportunidad, la cuarta jornada del debate, se presentarán cuatro efectivos policiales ante el tribunal.

En la audiencia anterior, realizada el viernes 14 de agosto, había declarado Carlos Ulises Stiempcich, un amigo de la víctima que intentó frenar la pelea. El testigo sostuvo que el imputado "le dio un disparo certero en el ojo" a Díaz y que después lo remató con otras tres detonaciones.

Álvarez fue detenido hace ocho años, tras confesar el crimen. Aunque el inicio del juicio estaba previsto para tres años más tarde, el proceso quedó frenado luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser sometido a juicio, a raíz de su cuadro psiquiátrico.

El debate ya había sido suspendido en 2021 por primera vez y, pese a que se llegó a fijar una nueva fecha de inicio para 2023, el proceso volvió a caerse en marzo de ese año por el mismo motivo: el estado de salud del acusado.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Hasta el momento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no brindó testimonio ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, y en varias ocasiones se lo vio quedarse dormido durante las audiencias.

Juicio contra Pity Álvarez: un testigo calificó de "certero" el disparo que Cristian Díaz recibió "en el ojo"

Un amigo de Cristian Díaz, el hombre asesinado de cuatro disparos por el músico Cristian "Pity" Álvarez el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, declaró este viernes. En un nuevo avance del juicio contra el artista, el hombre consignó que el cantante "le dio" un tiro "certero en el ojo" a la víctima.

Fuentes del caso informaron a Noticias Argentinas que se trata de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años. De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, además del disparo, luego lo remató a Díaz al efectuar otras tres detonaciones.

Stiempcich solicitó a los magistrados que Álvarez y el público se retiraran de la sala para exponer su relato y dieron lugar a su pedido. Además, comparecieron tres vecinos y la encargada del edificio en el que residía el acusado, al tiempo que uno de ellos sostuvo que escuchó "un primer disparo" y después "la ráfaga de otros tres", según consignó el portal Fiscales.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de agosto con la declaración de otros testigos.