mi ANSES: cómo consultar y descargar el recibo de jubilación o pensión

El comprobante permite consultar los conceptos que integran el haber y los descuentos aplicados por el organismo en cada período.

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó una opción para consultar los haberes desde el celular y revisar cada concepto liquidado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite a jubilados y pensionados consultar su recibo de haberes desde Mi ANSES , tanto a través de la página web como de la aplicación para celulares. El comprobante muestra el detalle de la liquidación correspondiente a cada período y puede consultarse sin necesidad de ir a una oficina.

La herramienta también permite acceder al historial de recibos . Para ingresar, el titular necesita su CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Una vez en la plataforma, puede seleccionar la prestación y consultar los comprobantes disponibles. El recibo se puede ver e imprimir .

Para consultar el recibo de jubilación o pensión, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social . La clave permite realizar trámites y consultas personales desde una computadora o un celular , sin tener que acercarse a una oficina.

Si la persona todavía no tiene una clave , puede generarla desde Mi ANSES. El procedimiento empieza con la opción “Creá tu clave” , donde se solicita el número de CUIL y el número de trámite que figura en el DNI. Después se deben responder preguntas destinadas a verificar la identidad y establecer una contraseña segura.

En caso de haber olvidado la contraseña , ANSES dispone de la opción “Olvidé mi Clave” . Si los datos de contacto están verificados, el organismo puede enviar un código para recuperar el acceso .

Cómo ver tu recibo de haberes desde la app de Mi ANSES

El organismo incorporó en junio la posibilidad de consultar los recibos de haberes directamente desde la aplicación Mi ANSES. Para hacerlo, primero hay que abrir la app e iniciar sesión con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez adentro, el titular debe ingresar en “Jubilación” y seleccionar “Consultar tu recibo de haberes”. Ahí aparece la información correspondiente al pago y se puede acceder al comprobante de la prestación.

ANSES también habilitó el acceso al historial completo de recibos desde la aplicación. Esto permite consultar comprobantes de períodos anteriores sin depender del recibo que entrega el banco o de una copia en papel. La información queda disponible dentro de la cuenta personal del beneficiario. El recibo sirve para identificar cuánto corresponde cobrar y cómo se compone el importe final.

Paso a paso para descargar e imprimir el recibo

La consulta permite conocer los conceptos incluidos en la liquidación y el importe final. Desde la versión web de Mi ANSES, el procedimiento permite acceder al comprobante y obtener una copia para guardarla o imprimirla. ANSES indica que se debe:

ingresar a Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes. una vez seleccionada la consulta, el sistema muestra los recibos disponibles para la prestación elegir el período que necesita revisar y abrir el comprobante correspondiente

Para conservar una copia digital, se puede utilizar la opción de descarga o guardar el comprobante desde el navegador. Si se necesita una versión en papel, el recibo puede imprimirse desde la misma consulta. Así, el beneficiario puede contar con el documento para una gestión bancaria, previsional o administrativa que requiera acreditar sus haberes.

¿Qué hacer si aparecen descuentos desconocidos en tu recibo?

ANSES dispone de una consulta puntual para revisar las deducciones hechas por mutuales y otras entidades. Si aparece un descuento que el titular no reconoce, es importante identificar primero qué entidad figura asociada y cuál es el concepto informado. Las deducciones de terceras entidades pueden corresponder, entre otros casos, a cuotas de mutuales o cooperativas autorizadas.

ANSES tiene un procedimiento para consultar este tipo de descuentos y realizar el reclamo correspondiente. El organismo informó mecanismos para que jubilados y pensionados puedan confirmar o rechazar determinadas deducciones de terceras entidades.

Antes de hacer un reclamo, conviene descargar o guardar el recibo del período en el que aparece el importe cuestionado. Con ese comprobante se puede identificar con precisión el concepto, el monto descontado y la entidad vinculada. Si la persona necesita asistencia con otra gestión previsional, ANSES también ofrece Atención Virtual y atención en sus oficinas.