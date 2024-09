PNC de ANSES: cómo saber si aprobaron la solicitud en octubre 2024

El organismo estatal sigue manteniendo a las Pensiones No Contributivas. Enterate cómo saber si aprobaron tu solicitud.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará aceptando solicitudes para las Pensiones No Contributivas (PNC) durante octubre de 2024, a pesar de la auditoría que se está realizando para verificar la validez de las concesiones anteriores. Esta prestación tiene como objetivo apoyar a un grupo de la población que, de otro modo, carecería de ingresos económicos; por esta razón, se inicia el proceso de solicitud.

Las pensiones no contributivas están dentro de las asistencias que ofrece el Estado nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, para grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Qué son las Pensiones No Contributivas de ANSES

Las pensiones no contributivas son beneficios económicos que se otorgan a personas que no pudieron aportar al sistema de seguridad social, pero que necesitan apoyo por razones de edad, discapacidad o situación de vulnerabilidad económica. Estas pensiones buscan garantizar un nivel mínimo de ingresos para quienes no tienen acceso a otras formas de pensión.