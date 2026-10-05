El AMBA disfruta de jornadas de temperaturas agradables: cuándo vuelven las lluvias + Agregar ámbito en









El martes se presenta con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones y una máxima de 21 grados. El pronóstico anticipa un cambio para el miércoles, con chaparrones hacia la noche.

El AMBA disfruta de jornadas de temperaturas agradables: cuándo vuelven las lluvias.

Tras un lunes con temperaturas que alcanzaron los 22 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este martes otra jornada con un clima similar con condiciones estables y un panorama marcado por la presencia de nubosidad. La jornada se mantendrá sin grandes cambios, aunque hacia mitad de semana se espera un escenario más inestable.

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Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 13 grados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del noreste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La humedad será del 48% y la visibilidad se mantendrá buena.

Después del mediodía, continuará el cielo mayormente nublado, mientras que los vientos mantendrán su dirección noreste y una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h. La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, que será la máxima prevista para la jornada.

El martes se presenta con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones y una máxima de 21 grados. El pronóstico anticipa un cambio para el miércoles, con chaparrones hacia la noche. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 18 grados. Los vientos serán del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y no se esperan lluvias para esta franja del día.

Cómo seguirá el clima durante el resto de la semana El cambio llegará el miércoles, que será el día más inestable de la semana. El cielo permanecerá nublado y el SMN prevé probabilidad de chaparrones hacia la noche. Además, se espera un descenso de las temperaturas, con registros de 11 grados de mínima y 19 grados de máxima.

A partir del jueves, las condiciones comenzarán a mejorar tras el paso de la inestabilidad. Si bien continuará la nubosidad, no se esperan precipitaciones y las temperaturas se ubicarán entre los 14 grados y 18 grados El viernes mantendrá un escenario similar, con cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de mínima y 19 grados de máxima, en un cierre de semana con registros moderados. Para el inicio del próximo fin de semana, se prevé un leve retorno de la inestabilidad durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14 grados y 19 grados. Hacia la tarde y la noche del sábado, la probabilidad de lluvias disminuirá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%, mientras que también se espera una moderación en la intensidad del viento, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas previstas.

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