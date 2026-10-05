Residuos: CABA propuso que las empresas cobren parte del contrato según el cumplimiento y la evaluación vecinal

El gobierno porteño dio a conocer los cambios que impulsa al sistema de recolección de residuos en la Ciudad. El esquema contempla una remuneración con un componente fijo y otro variable.

El gobierno porteño de Jorge Macri presentó este lunes en el inicio de las audiencias públicas una propuesta para modificar el esquema de pago a las empresas encargadas de la limpieza porteña . Una parte de lo que cobren dependería del cumplimiento del servicio y de la evaluación de los vecinos sobre la limpieza de sus calles.

La iniciativa integra los proyectos de pliegos del Servicio Público de Higiene Urbana , sometidos a consulta antes del llamado a licitación internacional. El esquema contempla una remuneración con un componente fijo y otro variable.

El objetivo, según informaron desde CABA, es que las empresas tengan un incentivo económico para mejorar la limpieza. Una prestación por debajo de los estándares del contrato implicaría cobrar menos. A su vez, las contratistas deberán asumir un papel activo en la presentación de propuestas innovadoras y soluciones concretas para mejorar el servicio en los barrios que tienen asignados.

Para evaluar la prestación, se combinarían indicadores técnicos de cumplimiento con los resultados de encuestas a vecinos y los reclamos de limpieza que ingresan por barrio. Así, parte del pago a las contratistas quedaría vinculada tanto al cumplimiento operativo como a la evaluación del servicio en cada sector de la Ciudad.

Para fiscalizar la prestación, el anteproyecto prevé integrar seguimiento satelital de los camiones , sensores de llenado en contenedores y procesamiento de imágenes con inteligencia artificial. Estas herramientas permitirían verificar recorridos y frecuencias, detectar desvíos de horarios e identificar acumulaciones de basura para orientar la intervención de cuadrillas de atención inmediata.

Cambios en el esquema de recolección de basura

Otra modificación apunta al mantenimiento de contenedores y cestos papeleros. El proyecto propone concentrar su provisión, reparación y reposición en un prestador especializado, con el objetivo de reducir las demoras y unificar los estándares de respuesta en toda la Ciudad.

También se plantea adaptar los recorridos y las frecuencias de recolección a la generación de residuos y a las características de cada barrio. En el caso del barrido manual y mecánico, la planificación tendría en cuenta el flujo peatonal, la tipología de las cuadras y necesidades estacionales, como la caída de hojas, con seguimiento por GPS.

La propuesta incorpora la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro del esquema contractual, contemplando la participación de recuperadores urbanos y cooperativas. Además, prevé un circuito de recolección de residuos orgánicos, orientado inicialmente a grandes generadores y sectores específicos, para reducir la cantidad de basura enviada a disposición final.

Como parte de la planificación a largo plazo, el anteproyecto incluye estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una futura planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán determinar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica, como paso previo a una eventual decisión sobre su construcción.

En esta primera etapa de participación ciudadana se habilitaron mecanismos para que los ciudadanos presenten observaciones, sugerencias y aportes respecto de los proyectos de pliegos. En las próximas instancias se realizará un análisis técnico y legal de las observaciones. Posteriormente se avanzará con la publicaciones de los pliegos consolidados y se abrirá el llamado a licitación pública internacional.