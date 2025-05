Polémica con los autos de alquiler para choferes de aplicaciones

Según sostuvieron los sindicalistas, cada día en Argentina se multiplican las empresas de alquiler de vehículos para que luego sean utilizados por las aplicaciones de viajes como Uber . “Derentas hace poco salió en los diarios diciendo que tienen 5.000 autos y que van a llegar a 20.000 autos, y que son autos que trabajan con la aplicación de Uber. Yo me hago una pregunta: ¿Si la aplicación de Uber no tiene CUIT en la Argentina, es una aplicación ilegal, ellos también?” , se interrogó Alejandro Poli , titular de al Farem.

Para el gremialista, estas nuevas firmas que se crean no están cumpliendo con el convenio colectivo de trabajo que regula a los trabajadores de remises. “Están poniendo autos alquilándole a la gente sin registro profesional, sin el auto habilitado para remis, no respetan las leyes de tránsito y, por sobre todas las cosas, les hacen un contrato leonino, tienen que pagar por semana adelantado para llevarse el auto y trabajar”, enfatizó Poli.

Por la polémica surgida con estas nuevas empresas que utilizan las apps de viajes, la Federación solicitó al Gobierno porteño que interceda y pidió que citen a los representantes de la empresa Derentas S.R.L. a una audiencia en la Secretaría de Trabajo y Empleo. La primera reunión fue convocada para el 15 de abril pasado y no asistieron. La segunda fue el 7 de mayo, y tampoco se presentaron.

“Esto es como volver a 1930 y encima cuando los citan en la Secretaría de Trabajo para que sepan que hay un Convenio Colectivo de Trabajo que reglamenta la actividad de los choferes de remises y de aplicación, no se presentan porque siguen el ejemplo de Uber, que no paga ningún impuesto en la Argentina”, subrayó Alejandro Poli.

Los remiseros aseguran que las nuevas compañías siguen los pasos de las “transnacionales ilegales”, que provocan que “las empresas argentinas quieran hacer lo mismo: quieren alquilarle los autos a la gente, no pagar nada, explotar a los trabajadores y no cumplir nada de nada, no solo leyes de tránsito ni siquiera las leyes de contrato de trabajo”, remarcó.

Entre las principales fallas que denuncian, los remiseros alertaron que los choferes que alquilan por día los autos para trabajar con aplicaciones de viajes no están habilitados para transportar pasajeros, no tienen seguro para la gente que viaja en el vehículo y los choferes no tienen registro profesional, ni se les cumple derechos como tener un recibo de sueldo o un aporte jubilatorio.

“Se la pasan haciendo publicidad en los autos de carrera y corriendo carreras con los recursos que generan los trabajadores explotados, es la nueva modalidad empresaria que están descubriendo en Argentina”, concluyó Poli.