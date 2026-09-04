Por cuarto día consecutivo, volvió a caer el sistema de carga de la Tarjeta SUBE desde el celular + Agregar ámbito en









Las estaciones de tren son uno de los puntos más afectados, ya que se abona solo con el plástico. En Plaza Constitución, los lectores por momentos funcionan o anuncian errores.

Este jueves, las autoridades de la Secretaría de Transporte habían informado que el servicio de acreditación de cargas electrónicas fue reestablecido al mediodía y que la interrupción fue provocada por “una falla ajena a SUBE”. Ministerio de Transporte

El sistema para cargar la tarjeta SUBE desde el celular registró fallas en su funcionamiento por cuarto día consecutivo. Este viernes, los tótems funcionaban de forma intermitente y en muchos casos aparecían mensajes que pedían “intentar más tarde”.

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Las estaciones de tren son uno de los puntos más afectados, ya que los pasajeros solo pueden abonar el viaje con el plástico. En Plaza Constitución, los usuarios se encontraron con los lectores que por momentos funcionan y luego vuelven a mostrar el aviso de error.

Por cuarto día consecutivo, se cayó el sistema para cargar la SUBE Algunos lograron acreditar el saldo después de varios intentos, mientras que otros tuvieron que buscar una alternativa en las boleterías. La misma situación ocurrió en los últimos cuatro días. Este jueves, las autoridades de la Secretaría de Transporte habían informado que el servicio de acreditación de cargas electrónicas fue reestablecido al mediodía y que la interrupción fue provocada por “una falla ajena a SUBE”.

Algunos lograron acreditar el saldo después de varios intentos, mientras que otros tuvieron que buscar una alternativa en las boleterías. Ante la caída del sistema para acreditar la carga del plástico para viajar en transporte público, las autoridades de Transporte lanzaron explicaron que los motivos de los inconvenientes son externos a SUBE.

“Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente”, indicó el texto. Frente a ello, los equipos técnicos trabajan para normalizar el sistema. “Disculpen los inconvenientes; nos encontramos monitoreando la situación para asegurar su pronta resolución”, concluyó el comunicado.

Tras las fallas en la carga de la SUBE, ¿cuáles son las alternativas de pago vigentes en el transporte público? Los usuarios de la tarjeta SUBE pueden experimentar este jueves inconvenientes para comprar y acreditar recargas, debido a una serie de problemas técnicos que afectan el funcionamiento del sistema. Los reportes comenzaron a multiplicarse en estaciones, centrales y puntos de trasbordo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La situación se inició durante la tarde del miércoles y fue informada a través de los canales oficiales de SUBE. Según explicaron desde el servicio de transporte, se registran inconvenientes técnicos ajenos al sistema, por lo que las operaciones de compra y acreditación de saldo pueden presentar intermitencias. El problema afecta principalmente a quienes realizaron una carga electrónica y necesitan contar con ese dinero antes de viajar. Algunos pasajeros señalaron que las terminales ubicadas en las estaciones permiten consultar el saldo disponible, pero no completan correctamente la acreditación de las recargas.

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