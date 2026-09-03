Tras las fallas en la carga de la SUBE, ¿cuáles son las alternativas de pago vigentes en el transporte público? + Agregar ámbito en









Los usuarios reportaron fallas para cargar y acreditar el saldo de la tarjeta: ¿qué respondió la empresa y cuáles son los otros medios de pago habilitados?

En caso de haber fallas en la recarga de la Tarjeta SUBE, los transportes públicos ofrecen otros medios de pago.

Los usuarios de la tarjeta SUBE pueden experimentar este jueves inconvenientes para comprar y acreditar recargas, debido a una serie de problemas técnicos que afectan el funcionamiento del sistema. Los reportes comenzaron a multiplicarse en estaciones, centrales y puntos de trasbordo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

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La situación se inició durante la tarde del miércoles y fue informada a través de los canales oficiales de SUBE. Según explicaron desde el servicio de transporte, se registran inconvenientes técnicos ajenos al sistema, por lo que las operaciones de compra y acreditación de saldo pueden presentar intermitencias.

El problema afecta principalmente a quienes realizaron una carga electrónica y necesitan contar con ese dinero antes de viajar. Algunos pasajeros señalaron que las terminales ubicadas en las estaciones permiten consultar el saldo disponible, pero no completan correctamente la acreditación de las recargas.

Argentina.gob.ar Fallas en la carga de la Tarjeta SUBE La principal dificultad se encuentra en la acreditación del dinero cargado previamente. De esta manera, una persona puede haber completado correctamente el pago de una recarga, pero encontrarse con que el monto todavía no figura como disponible en la tarjeta.

Desde SUBE indicaron que se trata de un inconveniente de carácter técnico y que las operaciones pueden funcionar de manera intermitente mientras se realizan las tareas necesarias para normalizar el servicio.

Ante esta situación, quienes tengan que viajar y hayan realizado una carga electrónica deberían comprobar previamente que el dinero esté efectivamente acreditado antes de intentar utilizar la tarjeta para pagar el transporte. Cómo acreditar una recarga de la SUBE si hay problemas En las estaciones ferroviarias que no cuentan con alternativas de pago mediante tarjetas bancarias o tecnología NFC, los pasajeros pueden recurrir a la acreditación por ventanilla, de acuerdo con las opciones informadas para estos casos. Otra alternativa disponible es realizar la acreditación a bordo de un colectivo que cuente con la funcionalidad correspondiente. Así, los pasajeros pueden validar una recarga que todavía no aparece reflejada en el saldo de la tarjeta. Además, el sistema SUBE ofrece diferentes canales para consultar el saldo. Los usuarios pueden hacerlo mediante la aplicación SUBE, las terminales automáticas, la web de Mi SUBE o por teléfono. Cómo pagar el transporte si no funciona la recarga de SUBE Mientras continúan los inconvenientes, los pasajeros cuentan con otras opciones para abonar sus viajes en colectivos y subterráneos. Entre las alternativas disponibles se encuentran: SUBE Digital.

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

que tengan asociadas esas tarjetas. Billeteras electrónicas, mediante la generación de un código QR.

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