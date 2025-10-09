Por el feriado del 10 de octubre 2025: cómo funcionarán las oficinas de ANSES







El organismo previsional informó sobre cómo será la atención a los beneficiarios debido al fin de semana largo.

ANSES infomró sobre como será la atencion al cliente el feriado 10 de octubre.

El Gobierno nacional trasladó el feriado del 12 de octubre al viernes 10 de octubre de 2025, creando un fin de semana largo de tres días. Esta decisión fue formalizada mediante la Resolución 139/2025. El cambio responde a la necesidad de contrarrestar el impacto económico de la recesión y fomentar el consumo en destinos turísticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que conmemora el encuentro entre culturas y promueve los derechos de los pueblos originarios, reemplazó en 2010 al antiguo "Día de la Raza". Sin embargo, en 2024, el Gobierno nacional retomó temporalmente esta denominación en sus comunicaciones oficiales, generando controversia entre organizaciones sociales y referentes indígenas.

anses página.png

Por qué es feriado el viernes 10 de octubre 2025 El traslado del feriado del 12 de octubre (domingo) al 10 de octubre (viernes) tiene como objetivo principal estimular la economía local. La medida permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, lo que beneficia directamente a sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural recuerda el arribo de Colón a América en 1492 y busca fomentar el diálogo intercultural. En Argentina, esta fecha se utiliza para reflexionar sobre la historia compartida con los pueblos originarios y reforzar los vínculos con Iberoamérica. El feriado puente no solo facilita el descanso, sino que también dinamiza la actividad económica en un contexto de recesión.

ANSES: cómo funcionarán las oficinas El viernes 10 de octubre de 2025, las oficinas de ANSES permanecerán cerradas debido al feriado nacional. Sin embargo, los beneficiarios podrán realizar trámites y consultas a través de los canales digitales del organismo, que estarán disponibles las 24 horas. La plataforma Mi ANSES permite gestionar servicios como consultas de cobros, cambios de medio de pago y presentación de documentaciones. Además, el canal de Atención Virtual funcionará en su horario habitual, de 8 a 20 horas, para brindar asistencia y resolver dudas. Mi ANSES: todos los trámites que se pueden realizar online A través de Mi ANSES, los usuarios pueden realizar diversos trámites sin necesidad de asistir a una oficina. Entre las opciones disponibles se incluyen: Consulta de fechas y lugares de cobro: en la sección "Cobros" del panel principal.

en la sección "Cobros" del panel principal. Estado de expedientes: en "Información personal > Consulta de expediente".

en "Información personal > Consulta de expediente". Cambio de medio de cobro: para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Presentación de la Libreta AUH: en la sección "Hijos", para acceder al 20% retenido y a la Ayuda Escolar Anual.

en la sección "Hijos", para acceder al 20% retenido y a la Ayuda Escolar Anual. Descarga de constancia de CUIL: sin costo y sin vencimiento.

sin costo y sin vencimiento. Consulta de asignaciones: detalles de montos recibidos por AUH, Ayuda Escolar, Prestación Alimentar y otros beneficios. La aplicación móvil de Mi ANSES también permite realizar estas gestiones desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso a los servicios del organismo. Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025 El calendario de pagos de octubre 2025 se ajusta al feriado del 10 de octubre. Las fechas de cobro, según el último dígito del DNI, son las siguientes: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal y Maternidad Todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Temas ANSES