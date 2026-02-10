San Valentín 2026: los argentinos buscan citas a 10 kilómetros de distancia máximo por este motivo

La cercanía también brinda más tranquilidad y seguridad, ya que permite integrar la cita a la rutina diaria y evita los viajes largos

A días de celebrar San Valentín , los solteros argentinos no quieren quedarse afuera. Y un clásico de la última década empieza a moverse más que de costumbre: las aplicaciones de cita . Sin embargo, cada vez son más los filtros que se ponen a la hora de buscar a la persona indicada.

Según un estudio de happn , la app de citas, un dato sobresale entre los usuarios locales: la cercanía es fundamental . Más de la mitad de los encuestados afirma que prefiere salir con alguien que viva cerca, dentro de un radio de 10 kilómetros . Este comportamiento, más allá de una preferencia, refleja una necesidad relacionada con la seguridad, la logística urbana y el deseo de integrar a la pareja a la rutina. A continuación, conocé los detalles.

El estudio realizado por happn destaca que el 53% de los argentinos prefieren salir con alguien que viva dentro de un radio de 10 kilómetros. Si bien un 35% asegura que la distancia no es un problema, la realidad parece ser otra.

Según los datos, el 54% de los solteros canceló o consideraría cancelar una cita si la otra persona vive demasiado lejos. La logística y el tiempo para los desplazamientos son factores cruciales, especialmente en ciudades grandes donde las distancias pueden ser extensas.

Pero, la seguridad es la cuestión más determinante al momento de elegir el lugar de una cita. Un 32% de los encuestados señala que la zona de encuentro influye más en su decisión que otros aspectos como el tiempo de traslado o el costo del transporte.

El 20% de los solteros que prefieren encuentros cercanos menciona que salir con alguien de su mismo barrio les brinda una sensación de tranquilidad y control adicional.

Por otro lado, un 33% destaca que busca integrar a su pareja en su rutina diaria, permitiendo que los encuentros se realicen en espacios comunes y conocidos, lo que aporta una mayor comodidad y confianza en la relación.

El único motivo por el cual se superan los 10 kilómetros de distancia

A pesar de que la preferencia por los encuentros cercanos es predominante, hay excepciones. El 49% de los solteros estaría dispuesto a viajar más lejos si hay una conexión emocional fuerte.

Esta cifra deja en claro que, aunque la distancia es un factor importante, la química y el deseo de conocer a alguien puede hacer que las personas reconsideren la importancia de la proximidad y no dudarían en recorrer más kilómetros por una oportunidad de relación real.

Cuándo cae San Valentín

Este año, San Valentín 2026 cae el sábado 14 de febrero, coincidiendo con el fin de semana de Carnaval. Esto significa que muchos solteros tendrán cuatro días consecutivos para disfrutar de citas y encuentros.

Además, se presenta como la oportunidad perfecta para escaparse a un lugar cercano, disfrutar de actividades recreativas o, por qué no, compartir experiencias más relajadas sin la presión de los compromisos laborales.

Las mejores citas para San Valentín si se conocieron en una app

Un café

Cuando el vínculo está dando sus primeros pasos, la mejor opción es un plan que permita charlar y conocerse mejor. Una cena en un lugar tranquilo, una salida a tomar algo o una caminata con helado o café suelen ser las mejores alternativas: simples pero efectivas.

Cena en casa

Para aquellos que buscan una cita más privada y cálida, organizar una cena íntima en casa puede ser la opción perfecta. Cocinar juntos un menú especial, pedir comida de su lugar favorito, armar una noche de películas, juegos o preparar un brindis en casa puede ser una gran alternativa.

Escapada a otra ciudad

Para aquellos dispuestos a romper la barrera de los 10 kilómetros, una excursión corta a una ciudad cercana puede ser la ocasión perfecta para explorar juntos un lugar nuevo, disfrutar de actividades culturales o simplemente pasar un día en un entorno diferente al habitual.

Esta opción es ideal para fortalecer la relación y disfrutar de momentos de desconexión mientras siguen aprendiendo sobre el otro en un entorno relajado.

Tarde de actividades al aire libre

Si el clima lo permite, optar por una tarde de actividades al aire libre como un picnic en una plaza, visitar una feria, ir al teatro o a un recital, que son alternativas que encajan mejor que una cena formal.