ANSES confirmó el aumento para octubre de 2026

El IPC de agosto fue de 1,7% y define la actualización del próximo mes. En cuánto quedan los haberes previsionales y las principales asignaciones.

El incremento de octubre se calcula con la inflación de agosto y alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en octubre de 2026 un aumento del 1,7% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, después de que se conociera el dato de inflación de agosto .

El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente , que actualiza las prestaciones todos los meses en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC . El dato de agosto quedó por debajo del 2,1% registrado en julio.

El aumento del 1,7% se calcula sobre los haberes vigentes en septiembre. Para la jubilación mínima, la cuenta parte de los $428.633,20, que corresponden al haber sin bono y se aplica la actualización mensual. El resultado es un haber mínimo de aproximadamente $435.920 en octubre . A este importe podría sumarse nuevamente el refuerzo de $70.000, si el Gobierno decide mantenerlo. En ese escenario, el ingreso total para quienes cobran la mínima llegaría a unos $505.920 .

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el cálculo es diferente. El 1,7% se aplica sobre el monto que cobraban en septiembre y no se suma automáticamente un bono de $70.000. En septiembre, el haber máximo era de $2.884.295,54; con la actualización de octubre quedaría en aproximadamente $2.933.326 .

También se actualizan las pensiones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en septiembre tenía un haber base de $342.906,56, pasaría a $348.736 . En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber base de $300.043,24 subiría a $305.144 . La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, equivalente al haber mínimo, también quedaría cerca de los $435.92 , antes de considerar un eventual refuerzo extraordinario.

Por ahora, el punto que tenemos que separar es el aumento del bono. La movilidad del 1,7% surge del mecanismo establecido y se aplica sobre las prestaciones. El refuerzo requiere una decisión del Poder Ejecutivo. En septiembre, el Gobierno otorgó un bono de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos mediante el Decreto 824/2026. Lo más probable es que se mantenga en octubre.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde octubre 2026

La actualización del 1,7% también alcanza a las asignaciones que se ajustan mediante la movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa de $154.031 en septiembre a aproximadamente $156.650 en octubre. En el caso de la AUH para hijos con discapacidad, el valor de septiembre era de $501.537. Con el ajuste del 1,7%, la prestación pasaría a $510.064.

Este monto corresponde al valor total de la prestación. Como es habitual con la AUH, ANSES abona mensualmente el 80% y retiene el 20% restante, que se paga posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los controles correspondientes mediante la Libreta AUH.

Con el nuevo valor, el 80% de la AUH sería de aproximadamente $125.300 por hijo, mientras que el 20% retenido representaría unos $31.300. La suma de ambos componentes alcanza los $156.600. La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualiza con el mismo porcentaje y queda cerca de ese mismo valor mensual de $156.600. En septiembre, ambas prestaciones tenían un valor de $154.031.

También aumentan las asignaciones familiares del sistema SUAF. En septiembre, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos era de $77.025, por lo que con una suba del 1,7% pasaría a $79.667 en octubre.