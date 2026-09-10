La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a aplicar en octubre de 2026 un aumento del 1,7% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, después de que se conociera el dato de inflación de agosto.
ANSES confirmó el aumento para octubre de 2026
El IPC de agosto fue de 1,7% y define la actualización del próximo mes. En cuánto quedan los haberes previsionales y las principales asignaciones.
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El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones todos los meses en relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El dato de agosto quedó por debajo del 2,1% registrado en julio.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre con aumento
El aumento del 1,7% se calcula sobre los haberes vigentes en septiembre. Para la jubilación mínima, la cuenta parte de los $428.633,20, que corresponden al haber sin bono y se aplica la actualización mensual. El resultado es un haber mínimo de aproximadamente $435.920 en octubre. A este importe podría sumarse nuevamente el refuerzo de $70.000, si el Gobierno decide mantenerlo. En ese escenario, el ingreso total para quienes cobran la mínima llegaría a unos $505.920.
Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el cálculo es diferente. El 1,7% se aplica sobre el monto que cobraban en septiembre y no se suma automáticamente un bono de $70.000. En septiembre, el haber máximo era de $2.884.295,54; con la actualización de octubre quedaría en aproximadamente $2.933.326.
También se actualizan las pensiones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en septiembre tenía un haber base de $342.906,56, pasaría a $348.736. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber base de $300.043,24 subiría a $305.144. La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, equivalente al haber mínimo, también quedaría cerca de los $435.92, antes de considerar un eventual refuerzo extraordinario.
Por ahora, el punto que tenemos que separar es el aumento del bono. La movilidad del 1,7% surge del mecanismo establecido y se aplica sobre las prestaciones. El refuerzo requiere una decisión del Poder Ejecutivo. En septiembre, el Gobierno otorgó un bono de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos mediante el Decreto 824/2026. Lo más probable es que se mantenga en octubre.
Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde octubre 2026
La actualización del 1,7% también alcanza a las asignaciones que se ajustan mediante la movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa de $154.031 en septiembre a aproximadamente $156.650 en octubre. En el caso de la AUH para hijos con discapacidad, el valor de septiembre era de $501.537. Con el ajuste del 1,7%, la prestación pasaría a $510.064.
Este monto corresponde al valor total de la prestación. Como es habitual con la AUH, ANSES abona mensualmente el 80% y retiene el 20% restante, que se paga posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los controles correspondientes mediante la Libreta AUH.
Con el nuevo valor, el 80% de la AUH sería de aproximadamente $125.300 por hijo, mientras que el 20% retenido representaría unos $31.300. La suma de ambos componentes alcanza los $156.600. La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualiza con el mismo porcentaje y queda cerca de ese mismo valor mensual de $156.600. En septiembre, ambas prestaciones tenían un valor de $154.031.
También aumentan las asignaciones familiares del sistema SUAF. En septiembre, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos era de $77.025, por lo que con una suba del 1,7% pasaría a $79.667 en octubre.
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