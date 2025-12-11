Un ramal clave de trenes deja de funcionar y afectará a miles de usuarios del AMBA: cuál es

Trenes Argentinos informó que un servicio fundamental dejará de funcionar por más de un mes por obras que tienen como objetivo renovar infraestructura deteriorada, mejorar la seguridad operativa y modernizar el sistema.

Un ramal clave de los trenes deja de funcionar y afectará a miles de usuarios del AMBA.

Los pasajeros de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron con una mala noticia: un servicio fundamental dejará de funcionar por más de un mes por obras.

Trenes Argentinos informó uno de los ramales pertenecientes a la línea Mitre interrumpirá su servicio durante el verano. Las tareas se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y tienen como objetivo renovar infraestructura deteriorada, mejorar la seguridad operativa y modernizar el sistema de señalamiento de ingreso.

El servicio que se verá interrumpido por obras urgentes de seguridad operacional, será el ramal Tigre . El mismo dejará funcionar desde el sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero inclusive.

Trenes Argentinos informó uno de los ramales pertenecientes a la línea Mitre interrumpirá su servicio durante el verano.

Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R , sin llegar a la cabecera de Retiro. Actualmente los trenes circulan con restricciones por el mal estado de los durmientes y rieles, muchos de los cuales tienen más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo a lo informado por Trenes Argentinos Infraestructura, las tareas en curso contemplan la renovación total de 40 km de vía, 47 km de tercer riel, 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales y 65 puentes y alcantarillas , entre otros componentes esenciales.

Así, durante el corte se renovarán 7.700 metros de vías en sectores de difícil acceso y se intervendrán puentes como los de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, además de continuar con la modernización del sistema de tercer riel y señalamiento.

tren mitre.jpg Argentina.gob.ar

En relación a esto último, se instalará un nuevo señalamiento en el ingreso de los trenes a la estación de Retiro, en el marco de la etapa final de la obra. El periodo en que no pasarán los trenes por allí será aprovechado para la colocación de “28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía”.

Según informaron, la topografía de la zona, complicaciones en el acceso y la importancia de las tareas hacen que no se pueda realizar durante la noche. Esto lleva a la decisión de interrumpir el servicio por más de un mes.