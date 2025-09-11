Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a la isla de Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

La operación estará vigente sólo para la temporada de verano, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales.

Aerolíneas Argentinas desarrolla una estrategia integral para consolidarse como motor del turismo en el país.

Aerolíneas Argentinas anunció que abrirá una nueva ruta a la isla caribeña de Aruba con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta.

La operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero , con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes; un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves.

La tarifa de lanzamiento será de 799 dólares más Impuestos ida y vuelta , partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Con este anuncio, Aerolíneas Argentinas continúa ampliando su red para la temporada de verano.

Desde el lunes pasado están disponibles los tickets para las nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que operarán dos veces por semana entre el 1 de enero y Semana Santa.

Aruba se ubica al sur del mar Caribe, a 25 kilómetros de la costa de Venezuela. Es una de las islas de las Antillas Menores y pertenece a Países Bajos.

La isla es un destino de fuerte atractivo turístico debido a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales.

Además, Aerolíneas ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo, orientadas a atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera.

Estos viajeros pueden volar hacia Buenos Aires y luego sumar tramos hacia otros destinos del país por apenas 50 o 100 dólares más, fomentando así el turismo en toda la Argentina.

En paralelo, la compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. Además de continuar ofreciendo financiación, comenzó a realizar acciones promocionales en rutas internacionales y a sumar beneficios en millas para los clientes de alto valor, miembros del programa de fidelización Aerolíneas Plus.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones Internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”, indicaron desde la compañía.