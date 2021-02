Paula Español: "Empresas intimadas por desabastecimiento están en el plazo para que aparezcan los faltantes"

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó hoy que lo que se busca en materia de precios es "que la recuperación de la actividad, poco a poco, vaya dando lugar a una recomposición de márgenes (empresarios), pero no con los niveles que la industria de la alimentación plantea (de 25%), porque si no no tendrían sentido las políticas que se implementaron".