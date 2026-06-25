ANSES elimina el límite por domicilio: ya podés elegir oficina en cualquier provincia

El organismo previsional suma una posibilidad en el sistema online que agiliza el proceso de selección de turnos y otorga mayor comodidad a sus beneficiarios.

La implementación de esta herramienta amplía las opciones de atención presencial disponibles para los ciudadanos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una modificación en su sistema de turnos que amplía las alternativas para quienes necesitan realizar trámites presenciales. A partir de esta actualización, los ciudadanos pueden seleccionar libremente la oficina donde desean ser atendidos , sin depender exclusivamente del domicilio que figura registrado en la base de datos del organismo.

La nueva modalidad ya se encuentra disponible a través de la web de ANSES y alcanza a todas las delegaciones del país . El cambio permite que cada persona pueda elegir la dependencia que mejor se adapte a sus necesidades al momento de gestionar una cita para realizar trámites, consultas o presentaciones de documentación.

Hasta ahora, el sistema sugería una oficina en función de la cercanía con el domicilio declarado por el titular. Con la nueva herramienta, esa referencia continúa vigente, pero los usuarios cuentan con la posibilidad de optar por otra delegación si consideran que les resulta más conveniente.

La decisión forma parte de una actualización orientada a brindar mayor flexibilidad en la atención presencial . El organismo indicó que esta alternativa contempla distintas situaciones personales que pueden dificultar la realización de una gestión en la oficina más próxima al lugar de residencia.

El nuevo mapa de atención de ANSES, tras la descentralización

ANSES informó que los ciudadanos pueden iniciar trámites en cualquier delegación del país al solicitar un turno. La medida elimina las restricciones territoriales que limitaban la elección de oficinas y habilita un esquema de atención más amplio para todos los usuarios.

El sistema mantiene como criterio principal la cercanía con el domicilio registrado. Sin embargo, cada persona tiene la posibilidad de seleccionar una dependencia diferente durante el proceso de gestión del turno. De esta manera, la oficina sugerida deja de ser la única alternativa disponible.

La modificación contempla situaciones laborales, familiares, de viaje o de residencia transitoria que pueden dificultar la realización de trámites en la dependencia asignada automáticamente. El nuevo mecanismo permite adaptar la elección de la oficina a la realidad de cada usuario.

La iniciativa también apunta a una distribución más equilibrada de la demanda entre las distintas delegaciones. El organismo considera que la descentralización puede contribuir a una mejor utilización de la capacidad operativa disponible en todo el territorio nacional. Otro de los objetivos de la medida es reducir traslados innecesarios para quienes se encuentran temporalmente fuera de su ciudad de residencia. El esquema también busca disminuir tiempos de espera y evitar barreras geográficas que compliquen el acceso a los servicios presenciales.

MI ANSES.webp

¿Qué pasa si quiero mantener la oficina más cercana a mi domicilio registrado?

ANSES aclaró que la oficina recomendada por el sistema seguirá basándose en la proximidad al domicilio declarado por el titular. El nuevo esquema no modifica ese criterio inicial ni altera el funcionamiento habitual para quienes prefieren continuar con la opción sugerida.

Cada usuario puede aceptar la delegación propuesta por el sistema y completar la gestión del mismo modo que hasta ahora. La incorporación de nuevas alternativas no obliga a realizar cambios ni implica la reasignación automática de oficinas.

La actualización simplemente suma una posibilidad adicional para quienes necesitan o desean ser atendidos en otra dependencia. La elección final queda en manos del ciudadano, que podrá decidir qué oficina le resulta más conveniente según sus circunstancias particulares.

ANSES gente.webp

Instrucciones para seleccionar tu nueva delegación de ANSES por Internet

ANSES habilitó esta opción dentro de su sistema de turnos online. El procedimiento se realiza a través del sitio web oficial del organismo y permite elegir una oficina distinta a la recomendada por cercanía.

Para gestionar un turno y seleccionar una delegación en otra provincia o localidad, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

ingresar a Trámites y servicios

seleccionar la opción Turnos

elegir Solicitar un turno

seleccionar el trámite que desean realizar

ingresar el número de CUIL del titular

presionar Continuar

verificar los datos de contacto

elegir la opción Buscar por provincia

seguir las indicaciones del sistema

El organismo recordó que los turnos obtenidos pueden consultarse posteriormente desde Mi ANSES. La plataforma también permite cancelar una cita previamente solicitada cuando el usuario necesita modificar la gestión o elegir una nueva fecha.

Con esta modificación, ANSES permite seleccionar una delegación en cualquier punto del país y adapta el sistema de turnos a situaciones que antes podían dificultar la realización de trámites fuera del domicilio registrado.