Córdoba lanza un programa para generar 10.000 empleos en el sector privado + Agregar ámbito en









Se trata de una nueva edición de "Empleo+26", una iniciativa apuntada a personas mayores de 26 años mediante un esquema que combina incentivos para empresas, capacitación y acompañamiento estatal.

Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa Empleo +26, una iniciativa destinada a promover la inserción laboral formal de personas mayores de 26 años mediante un esquema que combina incentivos para empresas, capacitación y acompañamiento estatal. El plan prevé la creación de 10.000 oportunidades laborales en todo el territorio provincial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Presentado por el gobernador Martín Llaryora, el programa busca fortalecer el empleo registrado a partir de una articulación entre el Gobierno provincial, empresas, cámaras empresariales, cooperativas, sindicatos, municipios y comunas. La iniciativa pone especial énfasis en los mayores de 45 años y en los residentes de los departamentos comprendidos por el Plan de Igualdad Territorial (PIT).

El programa contempla dos modalidades. La primera apunta a la incorporación de 5.000 trabajadores al sector privado. En estos casos, las empresas recibirán durante un año un aporte equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo empleado contratado. Ese beneficio podrá elevarse a un salario y medio cuando la contratación corresponda a personas mayores de 45 años o residentes en departamentos alcanzados por el PIT.

La segunda modalidad está orientada a otros 5.000 beneficiarios, quienes podrán realizar prácticas laborales de 20 horas semanales durante seis meses en empresas privadas. Además de recibir capacitación específica, percibirán una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y accederán al Boleto Obrero Social.

El plan también incorpora un criterio de inclusión social, al reservar el 5% de los cupos para personas con discapacidad o trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad. Asimismo, quienes participaron del programa entre 2024 y 2025 y no lograron acceder a un empleo formal podrán volver a inscribirse si son mayores de 45 años.

Durante la presentación, Llaryora sostuvo que el objetivo es generar condiciones para ampliar el acceso al empleo registrado y destacó la articulación entre el sector público y el privado como un factor clave para el desarrollo productivo de la provincia. También remarcó que la capacitación dentro de las empresas constituye una herramienta para facilitar la reinserción laboral de quienes enfrentan mayores dificultades para conseguir trabajo. Las inscripciones para empleadores y trabajadores ya se encuentran abiertas, con la expectativa de consolidar a Córdoba como uno de los principales polos de generación de empleo del país.

Temas Córdoba

Empleo