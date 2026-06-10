Prisión preventiva por tentativa de femicidio: golpeó, amenazó y prendió fuego a su pareja.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°18, Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía especializada en violencia de género.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°27 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , a cargo de Julieta Viola Villanueva, logró este miércoles la prisión preventiva para un imputado por el delito de tentativa de femicidio. El detenido está acusado de haber incendiado a su pareja tras golpearla, amenazarla e intentar ahorcarla. Luego le dijo: “Morite, entonces”.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°18, Ricardo Baldomar, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía especializada en violencia de género.

El agresor fue detenido y la fiscal Viola Villanueva lo intimó por el delito de femicidio en grado de tentativa. En ese contexto, solicitó al juzgado la prisión preventiva, que fue otorgada por el magistrado Baldomar.

El caso se inició cuando la víctima y el imputado ingresaron al Hospital Álvarez: ella tenía más del 30 por ciento del cuerpo con quemaduras . Al ser atendidos, dijeron que la mujer se había quemado cocinando. Sin embargo, la médica que la atendió descreyó de esa versión y realizó la denuncia . Por tratarse de un hecho de violencia de género, la investigación fue derivada a la Fiscalía PCyF N°27, especializada en la materia.

La mujer quedó internada con riesgo de muerte , intubada y bajo sedación durante aproximadamente un mes. Cuando evolucionó y pudieron desconectarla del respirador artificial, pidió declarar ante la representante del MPF CABA. La fiscal Viola Villanueva se trasladó al hospital para tomarle la denuncia y la víctima le narró que la noche del hecho ambos estaban en el taller textil donde trabajaban. Allí, el hombre la golpeó, la amenazó de muerte, la tiró al piso y la ahorcó.

La víctima relató: “Estaba en el suelo y él me dijo que me iba a matar, y me seguía ahorcando… Yo, entonces, le dije que si era tan así, me moría. Y me tiré alcohol. Me dijo: ‘Morite, entonces’. Prendió un fósforo y me lo tiró encima, y me dijo: ‘Morite, sos una loca’”.

La mujer recordó que logró apagar el fuego con un balde con agua y que juntos fueron hasta el hospital. También declaró que, en el camino, el ahora imputado le pidió que mintiera y dijera que se había quemado por un escape de gas mientras cocinaba en su casa y no en el taller.

A partir del testimonio de la víctima, la fiscal Viola Villanueva solicitó de inmediato la orden de detención para el agresor y allanamientos en el domicilio del acusado y en el taller donde ambos trabajaban. En los procedimientos, la División Criminalística, que trabajó en la escena del hecho, el Gabinete Médico y la Oficina de Coordinación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA realizaron distintas tareas, incluida una planimetría 3D con cámara multiespectral, que permitieron obtener los elementos de prueba necesarios para el caso.