Octubre con nuevo récord de propiedades a la venta

“El mercado no va a activarse con este escenario económico. Hoy hay mucha brecha entre el dólar oficial y el informal, hay desconfianza por falta de previsibilidad, eso hace que la gente no tome decisiones y no se concreten operaciones”, ejemplificó Balayan. “Sin dudas es el peor año para el sector”, arremetió preocupada por el futuro del mercado.

Un dato a tener en cuenta es que las propiedades ofertadas en alquiler, tuvieron un alza en comparación al mes pesado, pero hay una desaceleración interanual del 15%. “Uno de los principales motivos que desalienta el mercado locativo es la nueva Ley de Alquileres y el DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos”, agregó Balayan. “Muchas de las propiedades que hoy estoy tasando podrían derivarse al mercado de alquiler, pero los propietarios no lo ven como un negocio atractivo por las nuevas condiciones del mercado”, agregó.

Para los brokers el récord se irá superando mes a mes. “Se trata del efecto de acumulación, las ventas que se realizan no alcanzan a equilibrar las ofertas que se incorporan a las ya existentes”, explicó al respecto José Rozados, director de Reporte Inmobiliario. “Habrá que acostumbrarse a esta nuevo nivel de cantidad de oferta y aprender a discriminar cuanto de ella es irreal a los valores pretendidos y cuál es la real en precios ajustados a los que la demanda convalida”, agregó Rozados.

Además hay que tener en cuenta que hoy la oferta no es pareja en todo tipo de propiedades, hay más cantidad de inmuebles pequeños que Phs o unidades de 4 y 5 ambientes. “Hay que ver en detalle la cantidad de oferta por tipología de propiedad, por cantidad de ambientes y por localización”, sostuvo Rozados.

Según los datos del Colegio de Escribanos porteño, en septiembre se realizaron 2181 escrituras por un monto total de $ 21.321 millones lo que representó un aumento del 36% respecto del mes anterior y se trató del mejor mes del año. “Tenemos dos claras lecturas de los últimos datos: septiembre fue el mejor mes de 2020, pero no podemos dejar de ver que son 28 meses de caída interanual y estos 9 meses del período actual son una baja del 56% respecto al mismo tiempo de 2019, que ya era el peor registro de nuestra serie histórica”, explicó Carlos Alllende presidente de la entidad.

En ese aspecto, Rozados concluyó que será difícil que en el corto plazo el escenario cambie por lo que se espera que de acá a diciembre la oferta de propiedades en venta siga en aumento, pero las operaciones sean a cuenta gota. “Es difícil que en el corto o mediano plazo se logre que las variables necesarias se alineen para lograr una dinámica mayor de operaciones. La baja debería ser muy acentuada o la recuperación del ingreso en dólares muy alta”, finalizó.