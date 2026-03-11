Provincia y CABA aumentan considerablemente las multas de tránsito y superan los 2 millones de pesos

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a subir por la actualización del sistema de Unidades Fijas.

Las multas de tránsito volvieron a actualizarse tanto en la provincia de Buenos Aires, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y algunas multas superan ampliamente el millón de pesos. Esto se debe a que llegó el sistema de Unidades Fijas (UF) , que es un parámetro que vincula al precio de las sanciones con el aumento del combustible y se actualiza constantemente.

En la provincia bonaerense, el tope máximo alcanza los $1.896.000. En CABA hay infracciones graves, que pueden llegar a valer $3.799.960, dependiendo de la falta cometida. Además de los montos, también existen diferencias en la forma en que se actualizan las sanciones: en la provincia el valor se revisa cada dos meses, mientras que en la Ciudad el ajuste es semestral.

En la provincia de Buenos Aires, cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta premium y este parámetro se actualiza cada dos meses . Para marzo y abril de 2025, el valor de la UF quedó establecida en $1.896 .

La infracción más cara que pueden detectan los radares fijos es el exceso de velocidad. La normativa fija una escala que va de 150 a 1.000 UF, lo que en pesos serían entre $284.400 y $1.896.000 . El monto definitivo lo determina el juez de faltas, según la infracción.

Otras faltas comunes que pueden alcanzar un monto similar:

Circular por la banquina o en contramano: entre 200 y 1.000 UF (de $379.200 a $1.896.000).

Conducir bajo efectos del alcohol o drogas: entre 200 y 1.000 UF.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente: entre 300 y 1.000 UF, es decir, de $568.800 a $1.896.000.

En el caso de la sanción por manejar bajo los efectos del alcohol o drogados, la justicia no solo se limita a otorgar una multa. Las autoridades también pueden aplicar la retención de la licencia de conducir, inhabilitación temporal o incluso el secuestro del vehículo, dependiendo de la gravedad de la situación.

La legislación bonaerense divide las infracciones de tránsito en faltas graves y faltas leves, una clasificación que también influye en los plazos de prescripción de las multas.

Entre las faltas graves se incluyen situaciones como:

No presentar la documentación obligatoria del vehículo.

Circular sin patente o sin seguro vigente.

Negarse a brindar información durante un control.

Cruzar un semáforo en rojo.

En cambio, dentro de las faltas leves se encuentran:

Estacionar en doble fila.

Utilizar la bocina sin justificación.

Superar hasta un 10% el límite de velocidad permitido.

Todos deben estar informados de la clasificación, porque de ella dependen los plazos legales para pagar la multa o intentar impugnarla.

Multas en CABA: montos de marzo 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, la actualización del esquema de Unidades Fijas es semestral. El aumento semestral de la UF impactó de lleno en el valor de las infracciones cotidianas.

Entre las multas mas comunes están:

Estacionar mal: $94.999

Obstruir rampas para discapacitados: $284.997

Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus: $142.498,50

No usar cinturón de seguridad: $94.999

Circular con la VTV vencida: $94.999

El exceso de velocidad también figura entre las sanciones más aplicadas. Cuando se supera el límite permitido en hasta 20 km/h, la multa ronda $66.499,30, pero el monto puede aumentar considerablemente si la infracción es más grave. En los casos más extremos, puede llegar hasta $3.799.960.

Usar el teléfono celular mientras manejas es otra de las multas más comunes en CABA. Con la actualización vigente, los valores quedaron así:

Usar el celular mientras se conduce: $94.999

Enviar mensajes de texto al volante: $189.998

Otras infracciones que pueden llegar a montos muy altos son: cruzar el semáforo en rojo, la multa parte de $284.997 y puede llegar hasta $1.424.985, dependiendo de las circunstancias. Y tapar o adulterar la patente del vehículo. Esta infracción alcanza $949.990 (1.000 UF).