ATE anunció un paro que afectará vuelos durante el fin de semana largo

La medida fue convocada en reclamo por aumentos salariales acordados pero aún no pagados. Se realizará entre el 18 y el 24 de marzo y afectará vuelos en franjas horarias específicas en todo el país.

Trabajadores de ANAC realizarán un paro entre el 18 y el 24 de marzo. Mariano Fuchila

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán un paro entre el 18 y el 24 de marzo que afectará vuelos aerocomerciales en todo el país durante franjas horarias determinadas, en reclamo por aumentos salariales acordados que aún no fueron pagados, según denunciaron este miércoles desde el gremio ATE.

La medida fue anunciada por ATE ANAC y tendrá impacto en todos los aeropuertos del país, especialmente durante el fin de semana largo, cuando suele incrementarse el movimiento de pasajeros.

Según detallaron desde el sindicato, las operaciones se verán afectadas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos períodos solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Los fundamentos del paro La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció que el conflicto se originó por incumplimientos en acuerdos salariales previamente alcanzados con las autoridades del organismo.

“El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó a la agencia NA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesCabezas/status/2031788535989043554&partner=&hide_thread=false Habrá paro en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo



La medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.



Trabajadores de #ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (#ANAC) realizarán un paro que… pic.twitter.com/HphWF9v6Ut — Maria Mercedes Cabezas (@MercedesCabezas) March 11, 2026 Desde el gremio explicaron además que la decisión de realizar la medida de fuerza fue tomada en asambleas de trabajadores del sector. “La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas.

