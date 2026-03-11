La NASA y Space X afrontan retrasos en el desarrollo de Starship y se complica el cronograma lunar + Seguir en









El objetivo de llegar a la Luna en 2028 sigue en pie, pero la complejidad de los desarrollos que lideran las empresas mencionadas representa un riesgo crítico para el calendario.

El aterrizaje lunar está programado para 2028.

El programa Artemis de la NASA enfrenta riesgos en su calendario, ya que los retrasos en el desarrollo del cohete Starship de SpaceX amenazan el aterrizaje lunar programado para 2028. Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) destacó estos desafíos y analizó los contratos de aterrizaje desarrollados por la empresa aéreo espacial de Elon Musk y Blue Origin.

El mes pasado, la NASA añadió una misión de prueba Artemis adicional y reconoció los retos técnicos a los que se enfrentan sus contratistas dentro del programa lunar Artemis, en el que SpaceX llevará humanos a la Luna en dos misiones, seguidas de aterrizajes tripulados similares por parte de Blue Origin, de Jeff Bezos.

artemis NASA 2 El programa Artemis afronta desafíos que complican el cumplimiento de la misión lunar. Los cambios en el cronograma lunar En el informe, la OIG revela cómo el desarrollo de los sistemas Human Landing System (HLS) está causando cambios en el calendario global del programa, concentrándose en varios factores clave que van desde diseños aún en evolución hasta pruebas incompletas.

De los puntos más relevantes que integra la auditoría son los retrasos y que el desarrollo de varios de estos sistemas y tecnologías críticas no está lo suficientemente maduro. De ese modo, en el estudio se recogen problemas técnicos de distinto calado, problemas con la integración con otros sistemas de Artemis o pruebas incompletas.

Además, SpaceX y la NASA llevaron una revisión importante del diseño de Starship hasta agosto de este año para determinar si la empresa aeroespacial de Elon Musk puede seguir adelante con la construcción del cohete. Según la OIG, si SpaceX enfrenta "cualquier problema técnico común durante el desarrollo y las pruebas de nuevas tecnologías o cualquier otro contratiempo en las pruebas de vuelo, los retrasos resultantes en el cronograma podrían afectar las fechas del alunizaje". De esta manera, se da a entender que, la empresa de Musk necesitaría más tiempo para superar algunos de los obstáculos restantes antes de aterrizar en la Luna, desencadenando un efecto en cadena sobre todo el cronograma espacial.

