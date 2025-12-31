A cuidarse: la Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe advierte sobre una nueva estafa + Seguir en









Esta modalidad de robo virtual se está haciendo cada vez más común y las víctimas preferidas son los jubilados.

La advertencia y los consejos de la Caja para evitar caer en estafas. Imagen: Freepik

Las estafas virtuales se volvieron cada vez más frecuentes en los últimos años y se multiplican a través de redes sociales, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. En este escenario, los jubilados suelen ser uno de los blancos preferidos de los delincuentes digitales, que buscan aprovechar la confianza y la falta de familiaridad con ciertas herramientas tecnológicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por ese motivo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe emitió una advertencia oficial para que jubilados y pensionados estén atentos ante una nueva modalidad de fraude que ya comenzó a circular y que puede provocar importantes pérdidas económicas.

Estafas virtuales La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe advirtió por posibles estafas. Imagen: Freepik De qué trata esta estafa Según informó el organismo, los estafadores se hacen pasar por representantes de la Caja de Jubilaciones y contactan a las víctimas a través de mensajes privados o publicaciones en redes sociales. En esos contactos, ofrecen supuestos beneficios, actualizaciones de datos, pagos atrasados o trámites urgentes que requieren una respuesta inmediata.

El engaño apunta a que la persona haga clic en enlaces falsos o brinde información personal y bancaria, como números de documento, claves o datos de cuentas. Una vez obtenida esa información, los delincuentes pueden vaciar cuentas, realizar transferencias o cometer otros fraudes a nombre de la víctima.

Los consejos para que los jubilados se cuiden Desde la Caja de Jubilaciones recomiendan no brindar datos personales ni bancarios por teléfono, redes sociales o mensajes, aunque el contacto parezca oficial. El organismo recuerda que nunca solicita claves, contraseñas ni información sensible por esos medios.

Además, aconsejan desconfiar de mensajes que generen urgencia o prometan beneficios extraordinarios, no ingresar a enlaces dudosos y verificar siempre la información a través de los canales oficiales. Ante cualquier sospecha, se recomienda comunicarse directamente con la Caja de Jubilaciones o acudir a una oficina para confirmar la veracidad del trámite antes de realizar cualquier acción.