Detuvieron a uno de los acusados por la brutal agresión a mujeres trans en los bosques de Palermo

Los investigadores identificaron a siete personas y realizaron allanamientos en distintas localidades bonaerenses. Todavía hay órdenes de detención pendientes.

La causa está en manos de una fiscalía especializada en discriminación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los sospechosos de participar en el ataque contra cinco mujeres trans en los bosques de Palermo, ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 3 de noviembre. La investigación permitió identificar a siete personas presuntamente vinculadas con las agresiones y establecer sus domicilios en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

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El detenido está acusado, en principio, de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. La causa está a cargo de una fiscalía especializada en discriminación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Además, las autoridades mantienen otras órdenes de detención vigentes para localizar al resto de los involucrados.

La investigación comenzó con el análisis de los videos de las agresiones que circularon en las redes sociales. A partir de ese material, los investigadores rastrearon los perfiles que habían compartido las imágenes con el objetivo de identificar a quienes participaron del episodio.

En paralelo, relevaron cámaras de seguridad y examinaron las grabaciones aportadas por la Policía de la Ciudad. También solicitaron información a empresas de telefonía, billeteras virtuales y plataformas digitales para determinar la titularidad de las líneas telefónicas, los servicios registrados y los domicilios asociados a esas cuentas.

Con los datos recolectados, lograron identificar siete perfiles de interés para la causa, dos de los cuales corresponden a menores de edad. Luego realizaron tareas de campo para localizar siete domicilios distribuidos en distintas localidades bonaerenses.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2.

Por su parte, las cinco mujeres que denunciaron el ataque fueron sometidas a evaluaciones médicas en la sede de la fiscalía. Los estudios confirmaron que todas habían sufrido lesiones leves.

A partir de las pruebas reunidas, la fiscal Andrea Scanga solicitó una serie de allanamientos y órdenes de detención. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano.

Durante los procedimientos, efectivos de la Policía de la Ciudad concretaron la detención de uno de los sospechosos y secuestraron distintos dispositivos electrónicos, que ahora serán sometidos a peritajes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, la investigación continúa y todavía hay órdenes de detención vigentes para dar con las demás personas identificadas.

Cómo fue el ataque en los Bosques de Palermo

La agresión ocurrió entre la noche del domingo 2 y la madrugada del lunes 3 de noviembre, cuando un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, en su mayoría en bicicleta, rodeó a cinco mujeres trans que se encontraban en una de las calles internas de los Bosques de Palermo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de los testimonios de las víctimas, el episodio comenzó con burlas y provocaciones. Cuando las mujeres reaccionaron, los agresores se alejaron del lugar, pero después regresaron con distintos elementos para atacarlas.

Durante la agresión, los jóvenes utilizaron palos, conos y escobas para golpearlas. Además, registraron el episodio con sus teléfonos celulares y posteriormente difundieron las imágenes en Instagram y TikTok.

Los videos fueron publicados bajo la consigna “A correr a los trabas”, acompañada de emojis de risa. La difusión del material permitió que las imágenes llegaran a las autoridades y se convirtieran en una de las principales herramientas para avanzar con la identificación de los presuntos responsables.