Cómo estará el clima este jueves: máxima de 30 grados en la Ciudad y tormentas aisladas en el interior + Agregar ámbito en









La mañana porteña arrancará con 22 °C, sin lluvias previstas. Por la tarde aumentará la nubosidad, con viento del este.

La mañana porteña tendrá sol entre nubes y la nubosidad aumentará después del mediodía.

El jueves 12 de noviembre tendrá una mañana cálida y con sol entre nubes en la Ciudad de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima llegará a los 30 °C después del mediodía. No se esperan precipitaciones en la capital durante la jornada.

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Cómo estará el tiempo en el AMBA En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 22 °C. El viento soplará desde el noreste, a entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la tarde habrá más nubes, aunque el cielo seguirá parcialmente nublado, y el viento rotará al este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, la temperatura bajará a unos 23 °C, con viento del noreste y sin lluvias previstas. El sol saldrá a las 5.43 y se pondrá a las 19.32.

Para el noreste bonaerense, el pronóstico regional prevé temperaturas de 16 a 29 °C, nubosidad variable y condiciones de inestabilidad hacia la tarde o la noche. Ese panorama abarca un área más amplia que el conurbano, por lo que las condiciones pueden variar según la localidad.

Dónde se esperan tormentas y qué provincias tendrán más calor El pronóstico regional prevé inestabilidad y posibles tormentas aisladas en sectores del noroeste y noreste argentino, así como en zonas de San Luis, Córdoba, La Pampa y el interior bonaerense. En varios de esos puntos, la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la tarde o la noche. Al mismo tiempo, las máximas podrían alcanzar los 36 °C en sectores del norte y el centro del país.

La inestabilidad se concentrará hacia la tarde o la noche en distintos sectores del centro del país. En Córdoba capital se espera una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C. La nubosidad aumentará durante la tarde y la probabilidad de lluvia será baja hacia la noche. En Mendoza capital, el termómetro se moverá entre 20 y 34 °C, sin precipitaciones previstas. En la ciudad de Santa Fe, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 °C y una máxima de 31 °C. El viento soplará desde el noreste durante buena parte del día y rotará al este por la noche, sin lluvias previstas.

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