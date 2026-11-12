Las compras de oro de los bancos centrales continúan ante la caída de su cotización Por Jorge Herrera + Agregar ámbito en









El metal precioso fue uno de los activos más castigados en el último tiempo. Sin embargo, la banca central mundial sigue atesorándolo en sus reservas. Prevén presiones sobre el precio en el corto plazo, pero una tendencia alcista de largo plazo.

Los bancos centrales continúan con la adquisición neta de oro. Depositphotos

Desde fines de agosto la cotización del oro fue víctima de varios factores, entre ellos, probablemente una rotación temporal de carteras hacia bonos, la reducción de posiciones en futuros y la revisión de precios de la trayectoria de las tasas de interés de la Fed. Así pasó de niveles de u$s4.700 la onza a menos de u$s4.200 a fines de setiembre. Si bien desde el punto de vista de los fundamentos del mercado la mayor probabilidad es que se trate de una corrección, en lugar del inicio de una tendencia bajista prolongada, entran a jugar factores geopolíticos y ciertas decisiones políticas en el último tramo del año que podrían actuar en contra del oro a corto plazo.

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Así y todo, el accionar de los bancos centrales refleja que siguen incrementando sus tenencias de oro en las reservas internacionales, quizá aprovechando la caída del precio, como se observa en setiembre pasado, cuando registraron compras netas por 61 toneladas, el registro mensual más alto del año, según datos del IFS del FMI, WGC y de los propios bancos centrales. De modo que en el bimestre agosto-setiembre los bancos centrales compraron 100 toneladas netas, tras la leve retracción de julio cuando compraron 23 toneladas netas.

Los que lideraron las compras netas de setiembre fueron Polonia y China, seguidos por Uzbekistán y Kazajistán, entre otros. Además, la información oficial da cuenta que en lo que va de 2026, los bancos centrales mundiales reportaron compras netas de oro de 228 toneladas, un 7% menos que en el mismo período de 2025.

Compradores netos de oro En setiembre el Banco Nacional de Polonia con 25 toneladas fue el mayor comprador seguido de cerca por el Banco Popular de China con 23 toneladas, prolongando así su racha de compras mensuales a 23 meses consecutivos. Detrás de los líderes se posicionaron Uzbekistán con 7 toneladas y Kazajistán con 5 toneladas, ambos mantuvieron su ritmo de compras, junto con Jordania que compró 4 toneladas, luego la República Checa con 2 toneladas y Bolivia con una. Por su parte, el mayor vendedor neto este mes fue Rusia con 6 toneladas.

Cabe señalar que en agosto los principales compradores netos fueron participantes habituales que siguen programas de acumulación plurianuales, lo que sugiere que la actividad de los bancos centrales continúa reflejando los objetivos de reservas a largo plazo, mientras que las fluctuaciones mensuales probablemente reflejen mejor las diferencias en la implementación, las condiciones del mercado y las necesidades de liquidez específicas de cada país.

En agosto China compró 20 toneladas, Polonia 8 toneladas acercándose a su objetivo de 700 toneladas, también Uzbekistán compró 8 toneladas y Kazajstán 7 toneladas, el Banco Nacional Checo adquirió 2 toneladas, Turquía 3 toneladas y luego Bolivia y Ghana que compraron aproximadamente 1 tonelada cada uno. Por su parte, Rusia continuó con sus ventas netas (6 toneladas) mientras que Jordania vendió 3 toneladas. Balance anual Al cierre del tercer trimestre, dos bancos centrales adquirieron más de 100 toneladas de oro en lo que va de año: Polonia encabeza la lista con 123 toneladas, mientras que China acaba de superar la barrera de las 100 toneladas, alcanzando las 103. Por su parte, Uzbekistán, Kazajistán, la República Checa, Singapur y Chile registraron compras netas de dos dígitos en lo que va de año, a la vez que se observa una actividad de compra neta considerable por parte de diversos países de mercados emergentes, con volúmenes inferiores a las 10 toneladas en cada caso. Turquía sigue siendo el mayor vendedor en lo que va del año con 82 toneladas (gran parte de sus ventas se concentraron al inicio del primer trimestre, mientras que la actividad fue escasa durante los dos trimestres siguientes). Asimismo, las ventas netas de Rusia alcanzaron las 62 toneladas, tras nueve meses consecutivos de desinversiones. Por su parte, aunque no se registraron cambios en Azerbaiyán durante el tercer trimestre, el fondo soberano de petróleo del país acumula unas ventas de oro de 22 toneladas en lo que va de año. También vale destacar que ya en agosto pasado se observó que, además del protagonismo polaco, China escalaba su tenencia a casi 2.400 toneladas, mientras que las de Rusia retrocedían por debajo de 2.300 toneladas tras sucesivas ventas netas. Mientras que el Banco Central de Uzbekistán ya ostentaba reservas de oro por más de 440 toneladas y su par de Kazajstán ya coqueteaba con casi 380 toneladas mientras que el Banco Nacional Checo tras 42 meses consecutivos de compras elevaba su tenencia a casi 90 toneladas.